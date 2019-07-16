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Bir asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 04:28 | Son Güncelleme

PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanan bir asker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanan bir askerin şehit düştüğünü bildirdi.MSB’den yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde 15 Temmuz 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.Bölgede operasyonlara devam edildiğinin de bildirildiği açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanan bir asker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak kuzeyinde PKK’lı teröristlerin önceden yerleştirdiği EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanan bir askerin şehit düştüğünü bildirdi.
MSB’den yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde 15 Temmuz 2019 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız, PKK’lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.
Bölgede operasyonlara devam edildiğinin de bildirildiği açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
“Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.”

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