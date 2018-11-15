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"Bir Avrupa ordusu NATO'ya alternatif olamaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:42 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Bir Avrupa ordusu NATO'ya alternatif olamaz. Bugün NATO, müttefikler arasında iş birliği için zaten bir platformdur. Kosova'da veya Ege'de olduğu gibi"

BERLİN (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Avrupa Birliği'nin (AB) kendi ordusunu kurmak istemesine ilişkin "Bir Avrupa ordusu NATO'ya alternatif olamaz." dedi.

Alman Die Zeit gazetesine açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'ya "gerçek bir Avrupa ordusu" çağrısında bulunup bulunmadığının sorulması üzerine, Avrupalıların, ortak savunma çabalarının NATO'daki Avrupa ayağını güçlendirmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

''Bu olduğu sürece, Avrupa'nın bu çabalarını memnuniyetle karşılıyorum. Yük paylaşımını geliştirebilir, yeni askeri yetenekler geliştirmeye ve Avrupa savunma endüstrisinin parçalanmasının üstesinden gelmelerine yardımcı olabilirler. Ancak bir Avrupa ordusu NATO'ya alternatif olamaz. Bugün NATO, müttefikler arasında iş birliği için zaten bir platformdur. Kosova'da veya Ege'de olduğu gibi.''

AB'nin NATO'nun halihazırda yaptığı konularda duplikasyona düşmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Avrupa'yı savunma çabalarını NATO çerçevesinde memnuniyetle karşılarım. AB vatandaşlarının yüzde 90'ından fazlası NATO ülkelerinde yaşıyor. NATO’yu güçlendirmeden Avrupa savunmasını güçlendiremez.'' ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

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