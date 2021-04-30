Bir Avrupa ülkesi daha normalleşiyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Covid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak azaltılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Macron'un yerel basına açıkladığı takvime göre 19 Mayıs'tan itibaren kafe ve restoranlar açık alanlarda servis yapabilecek ve gece sokağa çıkma yasağı uygulaması gece 21'e çekilecek.

Macron, salgının gidişatının olumlu seyretmesi halinde gece sokağa çıkma yasağına 30 Haziran'dan itibaren son verileceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron'un dört aşamalı olarak tanımladığı normalleşme takvimi şöyle:

-3 Mayıs'ta seyahat kısıtlamalarına son verilecek

-19 Mayıs'ta sinema, tiyatro ve müzeler de dahil olmak üzere kültürel mekanlara ve spor müsabakalarına seyirci alınacak. Kapalı mekanlarda 800, açık mekanlarda bin kişi kapasite sınırı uygulanacak.

-9 Haziran'da restoran, bar ve kafeler, bir masada en fazla 6 kişi olmak üzere iç mekanda müşteri kabul edebilecek. Gece sokağa çıkma kısıtlaması 23'e çekilecek.

-30 Haziran'dan itibaren sağlık sertifikası sunumu ile etkinlik seyirci kapasitesi binin üzerine çıkarılacak. Gece sokağa çıkma kısıtlaması sona erdirilecek.

Macron, kısıtlama gevşetme takviminin 26 Nisan'da okullarda yüz yüze eğitime geri dönülmesiyle başlatıldığını vurguladı ve takviminin pandeminin seyrine göre değişiklik gösterebileceğinin altını çizdi.



