HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bir Avrupa ülkesi daha normalleşiyor!

Bir Avrupa ülkesi daha normalleşiyor!

30.04.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa'da Covid-19 tedbirleri nedeniyle 7 ay boyunca kapalı tutulan kafe ve restoranlar 19 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlıyor.

Bir Avrupa ülkesi daha normalleşiyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Covid-19 kısıtlamalarının kademeli olarak azaltılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Macron'un yerel basına açıkladığı takvime göre 19 Mayıs'tan itibaren kafe ve restoranlar açık alanlarda servis yapabilecek ve gece sokağa çıkma yasağı uygulaması gece 21'e çekilecek.

Macron, salgının gidişatının olumlu seyretmesi halinde gece sokağa çıkma yasağına 30 Haziran'dan itibaren son verileceğini de söyledi.

Cumhurbaşkanı Macron'un dört aşamalı olarak tanımladığı normalleşme takvimi şöyle:

-3 Mayıs'ta seyahat kısıtlamalarına son verilecek

-19 Mayıs'ta sinema, tiyatro ve müzeler de dahil olmak üzere kültürel mekanlara ve spor müsabakalarına seyirci alınacak. Kapalı mekanlarda 800, açık mekanlarda bin kişi kapasite sınırı uygulanacak.

-9 Haziran'da restoran, bar ve kafeler, bir masada en fazla 6 kişi olmak üzere iç mekanda müşteri kabul edebilecek. Gece sokağa çıkma kısıtlaması 23'e çekilecek.

-30 Haziran'dan itibaren sağlık sertifikası sunumu ile etkinlik seyirci kapasitesi binin üzerine çıkarılacak. Gece sokağa çıkma kısıtlaması sona erdirilecek.

Macron, kısıtlama gevşetme takviminin 26 Nisan'da okullarda yüz yüze eğitime geri dönülmesiyle başlatıldığını vurguladı ve takviminin pandeminin seyrine göre değişiklik gösterebileceğinin altını çizdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı Şans eseri buldu! Köylülerin keşfi heyecan yarattı
İsrail'de bayram kutlaması faciaya dönüştü: 44 kişi öldüİsrail'de bayram kutlaması faciaya dönüştü: 44 kişi öldü
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Fransa normalleşme

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Elektrik ve doğal gaz faturaları için çarpıcı karar!

Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'Merkez Bankası' açıklaması

Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan ürünlere kısıtlama

Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan ürünlere kısıtlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Moderna aşısı oldum, artık maske takmıyorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.