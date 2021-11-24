HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bir Avrupa Ülkesi Daha Tam Kapanmaya Dönüyor

Bir Avrupa Ülkesi Daha Tam Kapanmaya Dönüyor

24.11.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan COVID-19 vakaları nedeniyle tam kapanmaya geri dönen Avusturya’nın ardından bir diğer Avrupa ülkesi Slovakya da tam kapanmaya hazırlanıyor

Artan COVID-19 vakaları nedeniyle tam kapanmaya geri dönen Avusturya’nın ardından bir diğer Avrupa ülkesi Slovakya da tam kapanmaya hazırlanıyor. Ülkede son dönemde vaka sayılarında rekor düzeyde artışlar görülüyor.

5,5 milyon nüfusu bulunan ülke hali hazırda nüfus oranına göre en fazla vaka görülen ülke durumuna yükseldi. Slovakya’da son 24 saatte 10 binden fazla yeni Corona virüsü vakası tespit edildi ve 71 kişi de salgın kaynaklı olarak hayatını kaybetti.

Yaşanan son vaka artışlarının ardından Slovak yetkililer tam kapanma tedbirlerine geri dönmekten başka çare kalmadığını ifade ediyorlar. Slovakya nüfusunun sadece yüzde 45’i aşı olmuş durumda. Ülke Avrupa’da en az COVID-19 aşısı uygulayan ülkelerin başında geliyor.

Sağlık Bakanlığı hastanelerin kritik doluluk düzeyine ulaştığını ve geçen yıl görülen maksimum doluluk oranına iyice yaklaşıldığını açıkladı. Hastanede yatanların hemen hemen tamamının aşısız kişiler olduğu ifade edildi.

Slovakya’da hükümetin konuya ilişkin bugün yapılan zirvenin ardından iki haftalık tam kapanma kararı açıklaması bekleniyor. Avrupa kıtasının yeniden salgının merkezi haline gelmeye başladığı son günlerde Avusturya Pazartesi günü itibariyle en az 10 günlük tam kapanma uygulamasına başladı.

Salgının Avrupa’da hali hazırda özellikle Avusturya ve Slovakya’yla birlikte Çekya ve Macaristan’da da etkili olduğu belirtiliyor. Son dönemde Almanya ve Danimarka da vaka sayılarında ciddi artışlar görülen ülkeler. ABD dün yayımladığı seyahat uyarısında COVID-19 salgını nedeniyle vatandaşlarına Almanya ve Danimarka’ya seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Avantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayınAvantajlı tatil sizin elinizde! Fırsatları kaçırmayın
Dünyanın en yaşanılabilir ilk üç şehri belli olduDünyanın en yaşanılabilir ilk üç şehri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Fatih Terim'e tarihi ceza!

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Siyasette 'döviz kuru' hareketliliği

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Benzin, motorin ve LPG'ye yine zam geliyor

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Yasak aşk dehşetinde yeni detaylar! "Geçen sefer çok güzeldi"

Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi!

Canlı yayında Aytun Çıray ve Melik Yiğitel birbirine girdi!

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

İktidara gelir gelmez işçiye, memura, emekliye yüzde 70 zam yapacağız

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Müslüme’yi bulan kadın konuştu: Kıyafetleri üzerinde değildi

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Akşener'in Denizli mitingindeki görüntü olay oldu!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Dünyada bir ilk olan gemi suya indi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.