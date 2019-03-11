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Bir ay önce bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle vurdu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 15:51 | Son Güncelleme

SIRT ÇANTASINDA POMPALI TÜFEK TAŞIYORMUŞ Kendisini 1 ay önce bıçakla yaralayan Halil Gümüş'ü pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan kısa süre sonra gözaltına alınan Fatih A., sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Bir ay önce bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle vurdu (2)

SIRT ÇANTASINDA POMPALI TÜFEK TAŞIYORMUŞ
Kendisini 1 ay önce bıçakla yaralayan Halil Gümüş'ü pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan kısa süre sonra gözaltına alınan Fatih A., sevk edildiği adliyede, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cezaevine konulan Fatih A.'nın ifadesinde, ''Yaklaşık bir ay önce Halil Gümüş, beni ve yanımdaki arkadaşımını bıçakla yaralamıştı. 20-25 gün cezaevinde yattı, daha sonra serbest kaldı. Dün akşam sokak üzerinde karşılaştık ve kavga etmeye başladık. Halil Gümüş, belindeki silahı çıkararak, bana ateş açtı. Ben yara almadım, sırt çantamın içerisindeki pompalı tüfeği çıkartarak, ateş ettim ve yaraladım'' dediği öğrenildi.
Öte yandan Halil Gümüş'ün yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bir ay önce bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle vurdu (2)Bir ay önce bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle vurdu (2)Bir ay önce bıçaklayan kişiyi pompalı tüfekle vurdu (2)

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