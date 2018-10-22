HABER

Bir ay önce boşandı, balkondan düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 21:02 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, yaşadığı sorunlar nedeniyle bir ay önce eşinden boşanan İslam K.

Bir ay önce boşandı, balkondan düşüp öldü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da, yaşadığı sorunlar nedeniyle bir ay önce eşinden boşanan İslam K. (38), oturduğu binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sedir Mahallesi'nde meydana geldi. Geçen ay eşinden boşanan İslam K., ağabeyi Yasin K.'nın evine taşındı. 5 katlı binanın en üst katında oturan İslam K., henüz bilinmeyen bir nedenle balkondan düştü. İslam K.'nın düştüğünü gören komşuları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İslam K.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerine gelen Yasin K. kardeşinin cansız bedenini görünce gözyaşı döktü.
Polis ve sağlık görevlilerinin incelemesinden sonra İslam K.'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Bir ay önce boşandı, balkondan düşüp öldü

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Mutfak aspiratöründen çıkan yangın söndürüldüMutfak aspiratöründen çıkan yangın söndürüldü
Hakkari'den acı haber: 1 şehit (2)Hakkari'den acı haber: 1 şehit (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! Araç Sultangazi'de bulundu

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Asla müsaade edilmeyecek

Türkiye'ye gelip herkesin ortasında soyundu!

Türkiye'ye gelip herkesin ortasında soyundu!

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay

İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

İstanbul Başakşehir'de servis aracında şoföre çirkin saldırı

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Liseli gençler felaketi yaşattı! O manzarayla karşılaşınca...

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Eşinden habersiz kredi çeken yandı!

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

Erzurum'da maganda dehşeti! Kaldırımda yayaları ezdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.