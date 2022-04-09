Bir ay uygulayın, etkisine inanamayacaksınız! Yoğurda bir tatlı kaşığı ekleyin

100 gram yoğurtta 4,5 gram protein bulunmaktadır. Yoğurt gibi proteini yüksek besinler, kasların gelişimini desteklerken düşük proteinli gıdalara göre her zaman daha doyurucudur. Yoğurt zengin kalsiyum içeriyle de ön plana çıkmaktadır. Kalsiyum kemiklerin dişlerin güçlü olmasını sağlayan mineraldir.100 gram yoğurt kalsiyum ihtiyacının %15’ini karşılayabilmektedir. Ayrıca yoğurt başta olmak üzere fermente süt ürünleri tüketimi sonucunda meme kanseri riskinin azaldığı belirlenmiştir.

YOĞURT, PUL BİBER VE LİMON KARIŞIMI

Havaların ısındığı şu günlerde daha fit bir görünüm için kilo verme telaşı da başladı. Yoğurt ve kırmızı pul biberi birlikte tüketin. Biraz da limon ekleyin. Bakın neler oluyor... Yoğurt en faydalı besinlerden biri. Yoğurt kırmızı acı biber ve limonla birleşince harika bir diyet öğününe dönüşüyor.

Yoğurt, limon ve acı biber birlikte karıştırılıp tüketildiğinde vücuttaki fazla ödem dışarı atılıyor. Ayrıca vücudunuzdaki fazlalıklar gittiği gibi harika bir diyet öğünü olarak dikkat çekiyor.

NE ZAMAN TÜKETİLMELİ?

Söz konusu bu karışımı gece tüketmeye özen gösterin. Sonrasında da bir şey yiyip içmeyin. Yaklaşık 1 ay sonra gözle görülür şekilde bir fazlalık kaybı olduğunu göreceksiniz.

YOĞURT, PUL BİBER VE LİMON KARIŞIMI TARİFİ

1 kase yoğurt

1 tatlı kaşığı acı pul biber

Yarım limonun suyu

Malzemeler karıştırılır ve afiyetle tüketilir. Üzerine 1 bardak da su içebilirsiniz.

HIZLI KİLO VERMEK İÇİN...

Günde 1 saat yürüyün, günde 2,5 litre su için, erken kalkmaya dikkat edin

1 ay sonrasında bu formülle kötü göbek görüntüsünden kurtulmuş olacaksınız. Şimdiye dek çok sayıda kişi yoğurt, acı biber ve limon kürünün faydalarından yararlanarak fazla kilolarından kurtuldu.

Üstelik bu formül uzun süredir uygulanan bir formül.

Sağlıklı ve hızlı bir şekilde zayıflamanıza yardımcı olan limonlu yoğurt kürü, aynı zamanda daha genç bir görünüme kavuşmanızı da sağlar.

Önemli uyarı: Midesinde sorunu olanlar bu kürü uygulamamalıdır. En azından acı biberi çıkararak yoğurdu limonlu bir şekilde tüketebilirsiniz. Midesinde reflü gibi sorunu olanlar için acı biber önerilmemektedir.

Gün içerisinde yoğurt, limon ve acı biber kürünün etkisini artıracak bir diğer formülde günde 1 şişe maden suyu tüketmektir. Böylelikle bir yandan kilo verirken bir yandan da kas ve kemik sağlığınızı korumuş olacaksınız.



