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Bir ayda 600 bin TL vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 11:23 | Son Güncelleme

KOCAELİ ve İzmir’de telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve istihbarat görevlisi olarak tanıtıp, 1 ay içerisinde yaklaşık 600 bin TL’lik vurgun yapan 2 kişi yakalandı.

Bir ayda 600 bin TL vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ ve İzmir’de telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve istihbarat görevlisi olarak tanıtıp, 1 ay içerisinde yaklaşık 600 bin TL’lik vurgun yapan 2 kişi yakalandı.
Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Değirmendere Yalı Mahallesi’nde oturan G.B.’yi (81), 13 Eylül günü telefonla arayan kişiler, kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar yaşlı kadına bankadaki hesabından FETÖ'ye para aktarıldığını söyledi. Kendisini bu olaydan kurtaracaklarını söyleyen dolandırıcılar, G.B.'den para talep etti. G.B.'nin evine giden bir kişi, 6 bin TL ile 350 bin TL değerinde ziynet eşyasını alarak kaçtı.
'KIZINI GÖZALTINA ALACAĞIZ' DİYEREK DOLANDIRDILAR
25 Ekim tarihinde ise İzmit Körfez Mahallesi’nde yaşayan R.M. (43) isimli kadını arayan şüpheliler, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda görevli olduklarını belirterek, para vermezse kızı İ.M.’nin (16) gözaltına alınacağını söyledi. Dolandırıcılar, inandırıcı olması için İ.M.’yi de telekonferans yöntemiyle konuşmaya dahil etti. Dolandırıcılar, İ.M.'nin evde bulunan 50 bin TL ile 5 bin dolar nakit parayı kendilerine getirmesini sağladı. Parayı alan dolandırıcılar kayıplara karıştı.
POLİS BİN 500 GÜVENLİK KAMERASI İZLEDİ
Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameraları ile mobese kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık bin 500 kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, 2 şüphelinin kimliklerini belirledi. Ekipler, 30 Ekim sabahı İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon düzenledi.
İFADELERİNDE İTİRAF ETTİLER
Şüphelilerden İ.Ç. (26) Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, A.D. (17) ise İstanbul Bahçelievler'de gözaltına alındı. Her ikisinin de benzer suçlardan 3'er kaydı bulunan şüpheliler, Kocaeli'ye getirildi. A.D. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.
Şüpheliler ifadelerinde 19 Eylül günü İzmir’in Seferihisar ilçesinde bir kişiyi daha dolandırdıklarını itiraf etti. Ö.Ö. (59) isimli kişiye kendilerini polis olarak tanıttıklarını ve FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle arandığını söylediklerini belirten şüphelilerin, yaşlı adamdan 25 bin Euro aldıklarını belirtti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Bir ayda 600 bin TL vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakalandı

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