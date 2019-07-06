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Bir ayda 8 hırsızlık yaptılar! Aralarında 13 yaşında çocuk da var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 13:03 | Son Güncelleme

Konya'da, son bir ayda 8 iş yerinden hırsızlık yapan 4 kişiden M.Y. (13), polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Bir ayda 8 hırsızlık yaptılar! Aralarında 13 yaşında çocuk da var

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ay içinde kent merkezindeki 8 iş yerinde meydana gelen para, içecek, sigara, cep telefonu ve yazar kasa hırsızlıkları ile ilgili çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin kimliklerini tespit edebilmek için iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin daha önce hırsızlıktan suç kaydı olan E.Y. (15) kardeşleri S.Y. (15) ve M.Y. ile A.D. (16) olduğu belirlendi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, S.Y. ve A.D.'nin başka suçtan tutuklanıp cezaevinde olduğunu tespit ederken, E.Y. ve M.Y.'nin ise merkez Karatay ilçesi Çimenlik Mahallesi Çimenlik Caddesi'nde motosikletle gezdiği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Ekipler, şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. İki kardeş ihtara uymayıp kaçınca polisle aralarında kovalamaca başladı. Kısa süre sonra şüphelilerden M.Y., yakalanıp, gözaltına alındı. E.Y. ise kaçtı.

Hırsızlık olaylarını kabul eden M.Y., çaldıkları sigaraları bakkala sattıklarını söyledi. Bakkala giden polis, sigaraları alarak sahiplerine teslim etti. M.Y. ifadesinin ardından Çocuk Şube Müdüdürlüğü'ne teslim edildi.

13-yasinda-8-is-yeri-soygununa-karisan-supheli-yakalandi_8589_dhaphoto4

13-yasinda-8-is-yeri-soygununa-karisan-supheli-yakalandi_8589_dhaphoto1

(DHA)

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