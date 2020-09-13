Bir ayda 9 tekne motoru çaldı! Balığa çıkılamıyor

Urla ilçesine bağlı, vatandaşların büyük çoğunluğunun geçimini tarım ve balıkçılıkla sağladığı kırsal Balıklıova Mahallesi'nde, son 1 ayda 9 tekne motoru çalındı. Çeşitli model ve özelliklerde motorların çalınmasının ardından, mahalleli teknelerindeki motorları çalınır korkusuyla çıkardı. Balık sezonu açılmasına rağmen balığa çıkamayan ve huzursuz olduklarını ifade eden birçok mahalleli, mağdur olduklarını söyleyerek, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişilerin bulunmasını istedi.

'1 AYDA 9 MOTOR ÇALINDI'

Bugüne kadar 2 tekne motoru çalınan, mahalleli Atilla Oğultekin, "Bundan 15 gün önce yan komşumun tadilattan dolayı kapı ve penceresi açık olduğundan, saat 14.00 gibi gelip arabayı park ediyorlar. Alet edevatlarını çıkarıp, benim evimin önündeki iskele tarafında bulunan teknemin motorunu alıp gidiyorlar. Daha sonra, diğer tarafındaki komşunun ev tarafından geliyor ve ikinci aldığım motoru çalıyor. Ayrıca, ben sensörlü ışık koymuştum, onu da etkisiz hale getirmişler. Bana kalırsa bu Çeşme'deki göçmen kaçakçılığı ile ilgili. Hep de 9.9, 15 ve 20 beygirlik motorları çalıyorlar. Toplamda 1 ay içinde 9 motor çalındı. Jandarmaya haber verdik, Sahil Güvenlik'ten arkadaşlar geldiler, ancak parmak izi alamadılar. Sebebi, deniz kenarı olduğu için parmak izi 4-5 saat içinde uçup gidiyormuş. Ben artık korktuğumdan kıçtan takma değil, içten motorlu tekne almak için girişimlerde bulunuyorum" dedi.