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Bir ayda 9 tekne motoru çalındı! Balığa çıkılamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 11:16 | Son Güncelleme

İzmir'in Urla ilçesinde, vatandaşların büyük çoğunluğunun geçimini tarım ve balıkçılıkla sağladığı kırsal Balıklıova Mahallesi'nde, bir ayda 9 tekne motoru hırsızlığı meydana geldi. Balık sezonu açılmasına rağmen, çalınır korkusuyla teknelerine motorlarını takamayan köylüler, hırsızların bulunmasını istedi. Hırsızlık olayları, mahalledeki güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.

Bir ayda 9 tekne motoru çalındı! Balığa çıkılamıyor

Urla ilçesine bağlı, vatandaşların büyük çoğunluğunun geçimini tarım ve balıkçılıkla sağladığı kırsal Balıklıova Mahallesi'nde, son 1 ayda 9 tekne motoru çalındı. Çeşitli model ve özelliklerde motorların çalınmasının ardından, mahalleli teknelerindeki motorları çalınır korkusuyla çıkardı. Balık sezonu açılmasına rağmen balığa çıkamayan ve huzursuz olduklarını ifade eden birçok mahalleli, mağdur olduklarını söyleyerek, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişilerin bulunmasını istedi.

'1 AYDA 9 MOTOR ÇALINDI'

Bugüne kadar 2 tekne motoru çalınan, mahalleli Atilla Oğultekin, "Bundan 15 gün önce yan komşumun tadilattan dolayı kapı ve penceresi açık olduğundan, saat 14.00 gibi gelip arabayı park ediyorlar. Alet edevatlarını çıkarıp, benim evimin önündeki iskele tarafında bulunan teknemin motorunu alıp gidiyorlar. Daha sonra, diğer tarafındaki komşunun ev tarafından geliyor ve ikinci aldığım motoru çalıyor. Ayrıca, ben sensörlü ışık koymuştum, onu da etkisiz hale getirmişler. Bana kalırsa bu Çeşme'deki göçmen kaçakçılığı ile ilgili. Hep de 9.9, 15 ve 20 beygirlik motorları çalıyorlar. Toplamda 1 ay içinde 9 motor çalındı. Jandarmaya haber verdik, Sahil Güvenlik'ten arkadaşlar geldiler, ancak parmak izi alamadılar. Sebebi, deniz kenarı olduğu için parmak izi 4-5 saat içinde uçup gidiyormuş. Ben artık korktuğumdan kıçtan takma değil, içten motorlu tekne almak için girişimlerde bulunuyorum" dedi.

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'SEZON AÇILMASINA RAĞMEN BALIĞA ÇIKAMIYORUM'

Oğultekin, Balıkova'da balıkçılıkla uğraşan çok sayıda kişi olduğunu belirterek, "Kooperatifimizde her gün saat 10.30'da toplamda 22 aktif balıkçı toplanır, aslında aktif balıkçılarından dışındakileri de sayarsak bu rakam çok daha fazladır. Buranın koy oluşu ve deniz dibinin otla kaplı olması açısından, balığın yuvalanması için oldukça verimli bir yer. 22 balıkçının hepsi çok tedirgin. İnsanlar teknelerini bırakamaz hale geldiler. Balıkçılık sezonu da açıldı, hayırlısı olsun diyeceğim ama biz yakında balığı ancak fotoğrafta göreceğiz. Sezon açılmasına rağmen, ben balığa çıkamıyorum çünkü teknemde motor yok. Polisin bu işin üzerine gitmesi gerekiyor" diye konuştu.

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'3 ZİNCİRLE BAĞLADIM, YİNE DE ÇALINDI'

Motoru çalınan bir diğer mahalle sakini Bülent Dokur, devamlı olarak huzursuz olduklarını söyleyerek, "Motorlarımız mütemadiyen çalınıyor. Benim de arkadan takma, 9.9'luk bir motorum vardı. Bir kere açıldım ve daha sonra bana motor hırsızlığı olaylarının olduğu söylenince 3 tane zincirle bağladım. Bana, 'Nasıl güvenip de motorunu bırakıyorsun' dediler, ancak 'Zincirledik, bir şey olmaz' dedim. Ertesi sabah geldiğimde benim de motorumun çalındığını gördüm. Buradaki sürekli olan motor hırsızlığı ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduk, ancak hiçbir sonuç alınamıyor. Herkes bundan şikayetçi ve bir önlem alınmasını istiyoruz. Bir güvencemiz yok. Sezon açıldı, ancak teknenin üzerine motor koyamadıkları için köylülerimiz balığa çıkamıyor" dedi.

(DHA)

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