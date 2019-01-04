Bir şehrin bir yıllık elektrik ihtiyacı bir ayda karşılandı!

Almanya’da sadece Aralık ayı içerisinde rüzgâr enerjisinden elde edilen elektrik ile Berlin veya Schleswig-Holstein eyaletinin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanabileceği açıklandı.

Almanya’daki Enerji ve Su İşleri Birliği (BDEW) tarafından yapılan açıklamaya göre Aralık ayında karada ve denizde kurulan rüzgâr enerjisi santrallerinden toplamda 15 milyar kilovatsaat elektrik elde edildi. Bu miktarın 3,7 milyon kişinin yaşadığı başkent Berlin’in veya 3 milyona yakın nüfusuyla Schleswig-Holstein eyaletinin hane tüketiminden sanayiye kadar bir yıllık elektrik ihtiyacını karşılamaya yeteceği ifade edildi.

Açıklamada 2018’de Almanya’daki brüt elektrik tüketiminin yüzde 38’inin yenilenebilir enerji kaynakları tarafından üretildiği aktarılırken, bu oranın bir rekor olduğu vurgulandı. Ancak açıklamada yenilenebilir enerji konusunda Almanya’daki eksiklere de işaret edildi. Buna göre yenilebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin ihtiyaca uygun olarak kullanılabilmesi için elektriği saklama konusunda sıkıntılar yaşanıyor.

Elektrik hatlarının genişletilmesinin hızlanması gerektiğine dikkat çeken birlik, yenilenebilir enerji santrallerinin daha hızlı kurulması gerektiğinin altını çizdi. Birlik aynı zamanda gelecekte güvenli bir elektrik tedariği için yenilebilir elektrik santrallerinin yanı sıra konvansiyonel elektrik santrallerinin de yedek olarak bulunması gerektiğini belirtti.

