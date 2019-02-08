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Bir ayda iki kere soyuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 09:28 | Son Güncelleme

Samsun’da bir market bir ay içinde ikinci kez soyuldu.

Bir ayda iki kere soyuldu

Samsun’da bir market bir ay içinde ikinci kez soyuldu. 6 dakika marketin içinde kalan hırsızlar aheste aheste 10 bin TL’lik sigara, sucuk ve çeşitli gıda maddeleri çaldı.
Atakum ilçesi Yeni Mahalle Ali Gaffar Okkan Caddesi üzerinde bulunan bir market geçen ay hırsızlar tarafından soyuldu. Gece 03.30 saatlerinde markete giren hırsızlar bin TL’lik sigara ve kasadan 190 TL çaldı. Bu sefer gece saat 02.54’te markete giren iki hırsız yaklaşık 6 dakika boyunca sigara reyonundan sigara, sucuk ve çeşitli gıda malzemeleri çaldı. Sigara reyonunda oldukça yavaş hareket eden hırsızlar sadece pahalı sigaraları çaldı. Yüzleri maskeli olan hırsızlar çantalarına doldurdukları malzemelerle elini kolunu sallayarak dükkandan çıkıp gitti. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Hırsızların bir an önce yakalanmasını istediklerini söyleyen market sahibi İbrahim Sarı, "Manav tarafındaki naylon bırandayı yırtarak içeri girdiler. Yaklaşık 10 bin TL zararımız var. Sigara, sucuk, çakmak, kuru yemiş gibi ne varsa çaldılar. Bu iki oldu. İki olayda yaklaşık 15 bin lira zararımız var. Zaten ekonomik durum ortada. Bunların yakalanmasını ve caydırıcı cezaların verilmesini istiyoruz. Kendimiz yakalarsak cezayı kendimiz vereceğiz. Babalarının malı gibi aldılar. Burada 7-8 tane eleman çalıştırıyoruz. Yeter artık. Bu cadde Atakum’un en işlek caddesi. Güvenlik güçlerinin önlem alması lazım. Yazık günah çok üzgünüz" dedi.

Bir ayda iki kere soyuldu

Bir ayda iki kere soyuldu

Bir ayda iki kere soyuldu

Bir ayda iki kere soyuldu

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