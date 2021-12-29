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Bir aylık kâbusun acı bilançosu! Sahte içkiden vefat edenlerin sayısı 84'e yükseldi

29.12.2021 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de 1-29 Aralık'ta 22 ilde sahte içkiden zehirlenme sonucu 84 kişi hayatını kaybetti. Vefat sayısının en yüksek olarak yaşandığı il İstanbul olurken, 2'inci sırayı Mersin takip etti.

Bir aylık kâbusun acı bilançosu! Sahte içkiden vefat edenlerin sayısı 84'e yükseldi

Sahte içki zehirlenmesi vaka sayısında artış gözleniyor. Son olarak bugün Antalya ve Kahramanmaraş'ta 1'er kişi yaşamını yitirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1-29 Aralık'ta 22 ilde sahte içki sonucu ölüm vakaları görüldü. En çok vakanın görüldüğü il İstanbul oldu.

İstanbul Valiliğinden 17 Aralık'ta yapılan açıklamada, son dönemde sahte alkol zehirlenmesi nedeniyle 11'i yabancı 22 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bu açıklamanın ardından dün Esenyurt ilçesinde 1 kişi daha yaşamını yitirdi.

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İSTANBUL'DAN SONRA EN ÇOK ÖLÜM VAKASI MERSİN'DE

İstanbul'dan sonra sahte içkiden en çok ölüm vakası Mersin'de görüldü. Kentte aralıkta sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle 10 kişi öldü, sahte içkiden zehirlenen 11 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Gaziantep'te 8, Kahramanmaraş'ta 5 kişi sahte içki zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Antalya, Sivas ve Tekirdağ'da 4'er, Sakarya ve Konya'da 3'er, Ankara, Kocaeli, Ordu, Yalova, Erzincan, Aksaray ve Zonguldak'ta 2'şer kişi sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Muğla, Adıyaman, Eskişehir, Tokat, Uşak ve Aydın'da da sahte içki nedeniyle 1'er kişi vefat etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme sahte içki
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