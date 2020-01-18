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  4. Bir ayrılık şarkısı seç Xiaomi: POCO markası Xiaomi’den ayrıldı!

Bir ayrılık şarkısı seç Xiaomi: POCO markası Xiaomi’den ayrıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.01.2020 20:45 | Son Güncelleme

Pocophone F1 akıllı telefon modeli ile tüm dünyada yankı uyandıran Xiaomi’nin alt markası POCO hakkında Xiaomi Hindistan CEO’su tarafından açıklama yapıldı. Xiaomi CEO’su, POCO’nun Xiaomi’den ayrıldığını ve artık bağımsız bir marka olduğunu duyurdu.

Bir ayrılık şarkısı seç Xiaomi: POCO markası Xiaomi’den ayrıldı!

Xiaomi POCO ortaklığı bundan yaklaşık iki yıl önce başlamıştı. Markanın ilk Android akıllı telefonu Snapdragon 845 işlemcili, 6GB RAM’li Xiaomi Pocophone F1 donanımı ile güncel telefonlardan eksiği bulunmayan hatta fazlası olan, tüm bunlara rağmen çok daha uygun fiyatıyla öne çıkan bir cihazdı. Nitekim, Pocophone F1, dünya çapında yüksek satış rakamlarına ulaştı. Ancak firma, Pocophone F1’den sonra sessiz kaldı ve herhangi bir akıllı telefon tanıtmadı. Herkes POCO markasının sonunun geldiğini düşünürken bugün Xiaomi ve POCO’nun üst düzey yetkililerinden resmi bir açıklama yapıldı ve POCO için yeni bir dönemin kapısı aralandı.

XİAOMİ CEO’SU POCOPHONE İLE AYRILDIKLARINI DUYURDU

Xiaomi Hindistan bölgesinin CEO’su Manu Kumar Jain, bugün resmi Twitter hesabından Pocophone markasının Xiaomi’den ayrıldığını ve artık yoluna bağımsız bir marka olarak devam edeceğini, Xiaomi ile herhangi bir bağlarının kalmadıklarını açıkladı. Bu açıklamayı birçok kişi sevinçle karşıladı ancak Pocophone F1 kullanıcıları bu karara nasıl bir tepki vereceklerini pek kestiremedi. Zira, şirket Xiaomi ile olan ortaklık sona erdiği için eski akıllı telefonları Pocophone F1’e destek vermeyi kesebilir. Tabi şimdilik kesin olan bir şey yok.

POCOPHONE F2 YOLDA OLABİLİR

POCO’nun küresel başkanı Alvin Tse, 2020 yılında Pocophone markasının akıllı telefonlar üreteceğini söylemişti. Yakın bir zamanda Pocophone F2 ve Pocophone F2 Lite ismine sahip iki farklı telefondan sızıntıların da geldiğini düşündüğümüzde 2020 yılının ilerleyen dönemlerinde POCO markasının adını daha çok duyabiliriz. Umarız ki kaldıkları yerden devam ederler ve üst seviye akıllı telefonları en ucuz fiyatlarla sunarlar.

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