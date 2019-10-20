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Bir baba, kızının tedavisi için yardım bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 14:50 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesinde Kübranur Sağar, doğum sırasında boyun sinirleri zedelenip kolu felçli olarak doğan bebeklerden sadece biri.

Bir baba, kızının tedavisi için yardım bekliyor

Giresun’un Espiye ilçesinde Kübranur Sağar, doğum sırasında boyun sinirleri zedelenip kolu felçli olarak doğan bebeklerden sadece biri. Henüz 9 aylık olan Kübranur’un ameliyatlarla düzelme imkanı bulunduğunu öğrenen baba Abdullah Sagar ise fırında çalışarak ailesinin geçimini sağlamakta dahi güçlük çekiyor.
Bazı hayırseverlerin yardımıyla tedaviye başlayan kızının tedavisinin devam etmesi için ise devletin sosyal haklarından faydalanmak istediğini söyledi.
Kızının tedavisi için kendi imkanlarının yetersiz kaldığını anlatan Baba Abdullah Sagar, “Henüz 9 aylık olan Kübranur üç çocuğumdan biri. Doğuştan kol felci olarak bilinen Brakial Pleksus hastası. Bu hastalık doğum sırasında boyun sinirleri zedelenmesiyle meydana gelen bir hastalıkmış. Her yıl yüzlerce çocuk doğum sırasında maalesef bu sorunla dünyaya geliyormuş. Benim kızım gibi 40 aile bir araya gelerek sesimizi duyurmaya çalıştık ama bir sonuç alamadık. Bu tür çocukların bir dizi ameliyat ve tedavilerle düzelme ihtimali oldukça yüksekmiş. Bu nedenle bazı hayırseverlerin desteği ile tedaviye başladık ancak sonunu getiremedik: Tedavinin devam edebilmesi için maddi imkanlar gerekli ben ise bir fırında işçi olarak çalışıyorum ve ailemi geçindirmekte dahi zorlanıyorum. Kızımın tedavisi ise oldukça maliyet gerektiriyor. Bunun için devletimizin sosyal imkanlarından faydalanmak gerekir. Ancak gereken imkanlardan faydalanamıyoruz. Benim gibi çocuğu olan 40 aile bir araya geldik sesimizi duyurmaya çalıştık. TBMM’de CHP’li Giresun Milletvekili Necati Tığlı bir de konuşma yaptı fakat bir sonuç alınamadı. Ben ve benim gibi ailelerin tedavisi mümkün olan çocukları için devlet desteği bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bir baba, kızının tedavisi için yardım bekliyor

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