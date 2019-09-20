Bir babanın 14 yıllık evlat feryadı

Eskişehir’de 4 yaşındayken evine yakın bir caddede kaybolan ve 14 yıldır arama çalışmalarına devam edilen Tarık Eymen Uslu’nun ailesinin umutlu bekleyişi devam ediyor. Baba Önder Uslu vicdanlara seslenerek, “Yıllar geçti aradan, vicdana ve yüreğe sesleniyorum. Bugün çıksınlar vicdan sahibi bir insan olarak bir bildikleri varsa ve söylerlerse her şey aydınlığa çıkacaktır” dedi.

Eskişehir’de 20 Mayıs 2005 tarihinde, Yenidoğan Mahallesi Hatırlı Sokak’ta bulunan evlerine yakın bir caddede kaybolan Hatice Atıcı ile Önder Uslu’nun 4 yaşındaki oğulları Tarık Eymen Uslu’nun bulunması için umutlu bekleyiş devam ediyor. Evinin bulunduğu Hatırlı Sokak üzerinde oynarken bir sokağa giren ve sonra ortadan kaybolan Eymen için arama çalışmaları sürüyor. Aile, 2005 yılından bu yana Tarık Eymen’in fotoğraflarını Türkiye’nin birçok bölgesine dağıtılarak bulunabilmesi için canla başla çalıştı.

“Biz sadece evladımızın bize ulaşabileceği ihtimalini düşünüyoruz artık”

Sadece evlatlarının kendilerine ulaşabileceği ihtimalini düşündüklerini belirten baba Önder Uslu, “Bu olay olalı 14 sene geçti. Olayın ilk zamanları çok hararetli ve hareketliydi her şey yaşandı. Bir şey elde edemediğimiz için bugüne kadar geldi. Aile olarak bunun acısını çektik. Acılar yaşadık. Her şeyi gördük. Ateş düştüğü yeri yakar. Geldiğimiz noktada Eymen genç bir çocuk. Ergenlik çağında. Bunu bütün gençlere konuşmak yanlış olabilir ama bir genç 14-15 sene öncesinde çocukluğunda bir Eymen ismini hatırlıyor, Eskişehir, bir aile, ağabey, abla veya anne hatırlıyor ise hatta bunların araştırmasını yapabilecek yaştaysa bunu bekliyoruz. Şu an yapabileceğimiz şeyler çok kısıtlı. O zamanki şartlar ile bugünkü şartlar çok farklı. Biz sadece evladımızın bize ulaşabileceği ihtimalini düşünüyoruz artık. Çocukluğunda bir hatıra vardır. Belki burada belki de uzak diyarlarda bunu izliyordur. Öyle bir ihtimal varsa bizde artık onun dönmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.