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Bir babanın en acı anı! Çocuğu ve yeğeni gözleri önünde boğuldu, 1 çocuk aranıyor

15.07.2023 18:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahreden haber Samsun'dan geldi! Serinlemek için çocuklarını ve yeğenlerini denize götüren Osman Topçu (44) hayatının en acı gününü yaşadı. Akıntıya kapılan çocuklardan ikisi hayatını kaybetti. Bir çocuk sağ olarak kurtarılırken bir çocuğu ise arama çalışmaları devam ediyor.

Bir babanın en acı anı! Çocuğu ve yeğeni gözleri önünde boğuldu, 1 çocuk aranıyor

Samsun’da serinlemek için denize giren 4 çocuktan 2’si boğuldu, 1’i kayboldu, 1’i kurtarıldı.

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ÇOCUKLARINI VE YEĞENLERİNİ DENİZE GÖTÜRDÜ

Olay, Atukum ilçesi Golf Kulübü mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’nde yaşayan Osman Topçu (44), çocukları Elifnur (11) ve Oğuzhan Topçu (8) ile ikiz olan yeğenleri Ahmet (10) ve İncilay Altundal’ı (10) Golf Kulübü arkasına denize götürdü. Osman Topçu ile birlikte denize giren çocuklar bir süre sonra akıntıya kapıldı.

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VATANDAŞLAR İHBAR ETTİ

Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren çocukları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgedeki cankurtaranlar da olaya müdahale etti.

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2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri Oğuzhan Topçu ve İncilay Altundal’ı sağ olarak kurtardı, Elifnur Topçu’yu kalbi durmuş halde sahile çıkardı. Ahmet Altundal ise denizde kayboldu. Dalgıç polislerin uzun süre kalp masajı yaptığı Elifnur Topçu ve İncilay Altundal özel bir hastaneye, Oğuzhan Topçu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İncilay Altundal ve Elifnur Topçu sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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1 ÇOCUK ARANIYOR

Denizde kaybolan Ahmet Altundal’ı arama çalışması başlatıldı. Olaya tanık olan baba Osman Topçu büyük acı yaşadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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Samsun boğulma

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