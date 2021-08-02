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Bir babanın en acı anı! Kanlar içinde buldu, son kez dokundu

02.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de iş yerini açan baba, içeride oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Samet Zengin'in boynunda kesik olduğunu belirledi. Gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Bir babanın en acı anı! Kanlar içinde buldu, son kez dokundu

Olay Fevzi Çakmak Mahallesi 1136 Sokak'ta yaşandı. Ailesinin işlettiği tekstil atölyesinde kalan Samet Zengin (30), gece ailesiyle telefonda konuştuktan sonra uyuyacağını söyledi. Sabah saatlerinde iş yerini gelen baba, oğluna seslendi. Cevap alamayan baba, içerde kanlar içinde yerde yatan oğlunu görünce şok yaşadı. Hemen polis ve sağlık ekipleri haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Samet Zengin'in boynunda kesik olduğunu belirledi. Gencin yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

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Mahallede esnaf olan Öztürk Koç, "İyi bir kardeşimizdi. Orada babası ve kardeşleriyle çalışıyordu. Geceleri orada yatıp kalkıyordu. Öyle kimseye zararı yoktu, sakin bir çocuktu" dedi. Tekstil atölyesinden çıkarılan tabuta babası dokunarak gözyaşı döktü. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

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DHA

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Esenler
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