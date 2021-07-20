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  4. Bir babanın en acı bayramı! Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı

Bir babanın en acı bayramı! Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı

20.07.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Serik ilçesinde, evinin önünde oynarken kaybolan ve 31 saatlik arama çalışmasının ardından derede ulaşılan Ecrin Keskin'in (2) cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Baba Ferhat Keskin, cenazeyi gözyaşlarıyla teslim aldı.

Bir babanın en acı bayramı! Ecrin'in cenazesini gözyaşlarıyla teslim aldı

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi Beşgöz mevkisinde yaşayan Keskin ailesinin küçük kızı Ecrin, pazar günü saat 15.00'te, evlerinin önünde oynarken bir anda kayboldu. Babaanne Fatma Keskin'in haber vermesi üzerine gelen baba Ferhat ve anne Zübeyde Keskin'in yakınlarıyla birlikte aradığı Ecrin, bulunamadı. Polis, jandarma, AFAD, İHH ekipleri ve çok sayıda kişinin katıldığı aramalarda, evin yakınında bulunan Beşgöz Deresi'nde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Küçük kızın dereye düştüğünü düşünen görevliler, 31 saat boyunca yapılan aramalar sonunda Ecrin Keskin'in cansız bedenini dün akşam saatlerinde buldu. Derenin golf sahası tesisiyle birleştiği köprü altına giren ekipler, Ecrin Keskin'i bulunduğu yerden çıkardı.

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Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Ecrin'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından bu sabah aileye teslim edildi. Baba Ferhat Keskin'in güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Cenazenin teslimi sırasında gözyaşı döken babayı, yakınları teskin etti.

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Uncalı Kent Mezarlığı'na getirilen Ecrin Keskin'in cenazesi, buradan toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı antalya
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Allah anne babaya sabırlar versin

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