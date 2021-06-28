HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bir babanın en acı günü! 2 kızını aynı anda toprağa verdi

Bir babanın en acı günü! 2 kızını aynı anda toprağa verdi

28.06.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobil hayatını kaybeden ikisi kardeş 3 kişi defnedildi. İki kızını birden aynı gün toprağa veren baba ayakta durmakta güçlük çekti. Öte yandan ölen 2 kardeşin, hastanede tedavisi süren Feride Tipi’nin kızları oldukları öğrenildi. Feride Tipi’nin kaza günü son kez iş yerine çalışmaya gittiği, kızları Gülmira ve Emine’nin de annelerine yardım etmeye gittikleri öğrenildi.

Bir babanın en acı günü! 2 kızını aynı anda toprağa verdi

Yeniceköy Mahallesi’nden dinlenme tesisi çalışanlarını taşıyan İlker M. idaresindeki otomobil, virajda kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarparak parçalara ayrıldı. Otomobilde Ahıska Türkü Anvarbek Tairov (20), Gülmira Tipi (17) ve Emine Tipi (18) hayatını kaybetti. Sürücü İlker Mutlu ile Feride Tipi (39) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANARAK CEZA EVİNE GÖNDERİLDİ

Mutlu’nun bir gün önce aşırı hız sebebiyle trafik cezası yediği öğrenilirken, ilk ifadesinde, "Sabah işe gidiyorduk. Virajda araç kontrolden çıktı. Kaza meydana geldi" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen sürücü Mutlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş'ta feci kaza! Kadın polis yanından ayrılmadıBeşiktaş'ta feci kaza! Kadın polis yanından ayrılmadı

Kazada hayatını kaybedenlerden Anvarbek Tairov dün Yeniceköy mezarlığına defnedilirken, Emine Tipi (18) ve kardeşi Gülmira Tipi (17), bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı kabristana defnedildi. Cenazeye katılan kızların babası İsrafil Tipi’nin büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

1

ANNENİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Ölen 2 kardeşin, hastanede tedavisi süren Feride Tipi’nin kızları oldukları öğrenildi. Feride Tipi’nin kaza günü son kez iş yerine çalışmaya gittiği, kızları Gülmira ve Emine’nin de annelerine yardım etmeye gittikleri öğrenildi. Bu arada, tedavisi süren anne Feride Tipi’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!Koronavirüsle mücadelede uzun zaman sonra bir ilk!
ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!
10 canın bedeli 24 taksitle ödenecek10 canın bedeli 24 taksitle ödenecek
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa İnegöl
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkutan haber! Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Korkutan haber! Çift doz aşı olmuş bir kişide görüldü

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Eski eşinden yardım istedi! "Bizi buradan aldır"

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Saldırı sonrası ABD'ye sert tepki!

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dedi

Karısının yasak aşk yaşadığı adamı öldürdü, yakalanınca bakın ne dedi

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Tavuk fiyatlarına yüzde 20 zam!

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

Ülkede son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı! Restoran, mağaza ve okullar kapatıldı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dehşet! 7 kişiyi vurup, otomobille ezmeye çalıştılar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Avustralya’da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Geç kalan YKS adayına velilerden destek geldi, sınava alındı

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Meteoroloji'den korkutan rapor! Yüzde 66 azalma var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.