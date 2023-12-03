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  4. Bir babanın en acı günü! Evladının cansız bedeniyle karşılaştı

Bir babanın en acı günü! Evladının cansız bedeniyle karşılaştı

03.12.2023 16:59 | Son Güncelleme:
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Bartın’da oğlu ile 5 katlı bir binanın çatısında çalışan baba, matkap ucu almak için gittiği nalburdan dönüşte oğlunu bulamadı. Çevredekilerin de yardımıyla yapılan aramada 30 yaşındaki gencin cansız bedeni, binanın havalandırma boşluğunda bulundu. Dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan düşen 30 yaşındaki gencin, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın’ın Amasra ilçesinde yaşayan Ali Yeşilbal ile 30 yaşındaki oğlu Hüseyin Yeşilbal, Kum Mahallesi Özdemirhan Sokak’ta bulunan 5 katlı bir binanın çatısında tadilat yapmaya başladı. Ali Yeşilbal matkap ucu almak için nalbura giderken, çatıda bıraktığı oğlu Hüseyin çalışmaya devam etti.

Aradığı matkap ucunu bularak, çalıştığı binaya çıkan baba Yeşilbal, oğlunu bulamadı. Seslendiği oğlundan cevap alamayan baba, çevre sakinlerinin de yardımıyla her yerde oğlunu aramaya başladı. Binanın havalandırma boşluğunda oğlunun hareketsiz yattığını gören baba büyük acı yaşadı.

Hemen sağlık ve güvenlik ekiplerine haber verilirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri, dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan düşen Yeşilbal’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan savcılık incelemesinin ardından Hüseyin Yeşilbal’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Bu sırada baba Yeşilbal, gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bartın baba çatı
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