Bir babanın en zor anı! "Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiçbir şey istemiyorum"

Muradiye Beldesi'nde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selde kaybolan Batuhan Delihasan'ın gözyaşlarını tutamayan babası Mehmet Delihasan'ı ve ağabeyi Mustafa Delihasan'ı teselli ederek bulunması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Bakan Kurum, herkesin büyük bir mücadele verdiğini belirterek "Bütün ekip olarak arama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bulacağız. Bulunması için yoğun çaba harcıyoruz" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan baba Mehmet Delihasan ise "Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiçbir şey istemiyorum" diye konuştu. (İHA)



