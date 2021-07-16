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  4. Bir babanın en zor anı! "Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiçbir şey istemiyorum"

Bir babanın en zor anı! "Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiçbir şey istemiyorum"

16.07.2021 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan 2 kişinin bulunması için başlatılan arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Selde kaybolan Batuhan Delihasan'ın babası Mehmet Delihasan, bölgeye giden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a "Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiçbir şey istemiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Muradiye Beldesi'nde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selde kaybolan Batuhan Delihasan'ın gözyaşlarını tutamayan babası Mehmet Delihasan'ı ve ağabeyi Mustafa Delihasan'ı teselli ederek bulunması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Bakan Kurum, herkesin büyük bir mücadele verdiğini belirterek "Bütün ekip olarak arama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bulacağız. Bulunması için yoğun çaba harcıyoruz" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan baba Mehmet Delihasan ise "Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiçbir şey istemiyorum" diye konuştu. (İHA)

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