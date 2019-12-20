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Bir babanın oğlu için en acı isteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 11:16 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da DMD kas hastalığına yakalanan ve tedavi edilemezse hayatını kaybedecek olan 9 yaşındaki Ahmet Bostan’ın babası İsmail Bostan, oğlunun tedavisi için gerekli olan 17 bin doları bulabilmek için son çare olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tedavi için kendilerine yardım edilmesi durumunda gözünü ve böbreklerini hediye etmeye hazır olduğunu belirtti.Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Sığırlı köyünde yaşayan 4 çocuk babası İsmail Bostan, DMD kas hastalığına yakalanan en küçük oğlunu tedavi ettirebilmek, 2 yıldır hastane hastane geziyor.

Afyonkarahisar’da DMD kas hastalığına yakalanan ve tedavi edilemezse hayatını kaybedecek olan 9 yaşındaki Ahmet Bostan’ın babası İsmail Bostan, oğlunun tedavisi için gerekli olan 17 bin doları bulabilmek için son çare olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, tedavi için kendilerine yardım edilmesi durumunda gözünü ve böbreklerini hediye etmeye hazır olduğunu belirtti.
Afyonkarahisar’ın Bayat ilçesine bağlı Sığırlı köyünde yaşayan 4 çocuk babası İsmail Bostan, DMD kas hastalığına yakalanan en küçük oğlunu tedavi ettirebilmek, 2 yıldır hastane hastane geziyor. Oğlunun tedavisi için 2 kızını yurda yerleştiren, diğer oğlunu da babaannesinin yanına bırakan baba, oğlu Ahmet’in tedavisini devam ettirebilmek için Afyonkarahisar merkezde ağabeyinin evine yerleşti. Her gün fizik tedavi için hastaneye giden küçük Ahmet’in tedavisinin Hindistan’da bir hastanede yapılabileceğini öğrenen baba İsmail Bostan, oğlunun tedavisi için gerekli olan parayı bulmak için uzun süre mücadele verdi. Parayı bulamayan baba son çare olarak, kendilerine tedavi için yardım edebilecek olanlara gözünü ve böbreklerini hediye etmeye hazır olduğunu söyledi. Babanın paylaşımını okuyan birçok kişi, duygulandıklarını anlatan yorumlar yaptı.

Toplam 17 bin dolar gerekiyor
Baba İsmail Bostan gazetecilere yaptığı açıklamada, DMD kas hastası oğlu Ahmet’in tedavisi için Türkiye’de çok sayıda hastaneye gittiğini ancak bir sonuç alamadığını söyledi. Hastalığın tedavisinin sadece Hindistan’da bir hastanede yapıldığını öğrendiklerini dile getiren baba Bostan, şöyle konuştu:
"DMD Kas Hastaları Derneği bizimle iletişime geçti. Tedavi için Hindistan’daki hastaneyi önerdi. Araştırmalarımızda bu hastaneye, Türkiye’den 35-36 hastanın gittiğini öğrendik. Hatta gidenlerle iletişime geçerek görüştüm. ’Faydası oldu’ diyen de var. Ancak yürüyen hastalara yüzde 80 faydası oluyormuş. Bu hastanede tedavi için ise ilk etapta 10 bin dolara ihtiyacımız var. İkinci kez tekrar girmek gerekiyormuş, ona da 7 bin dolar gidiyormuş. Yani toplamda 17 bin dolar gerekiyor."
Hindistan’daki hastane yetkilileri ile iletişime geçtiğini aktaran İsmail Bostan, "Bize tedavinin, ’hastanın kalça kemiğinden ilik alınıp, onu çoğaltıp tekrar geri enjekte ediliyormuş’ diye söylediler. Şimdi bizim, tek gayemiz ve umudumuz Hindistan. Ben oğluma elimden geleni yapmak için uğraşıyorum. Ama bir yere kadar. Cumhurbaşkanımızdan ve devlet yetkililerinden bize yardımcı olmalarını istiyorum" dedi.
Baba Bostan, en küçük çocukları olan Ahmet’in uzun süredir Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde fizik tedavi gördüğünü anlattı. Bostan, sosyal medyadaki paylaşımı için ise "Bize yardım olsa da olmasa da şu bir gerçek, eğer müşterisini bulayım bugün organlarımı veririm. Vermezsem namerdim. Ahmet sonuçta benim evladım. Yarın, oğlum büyüyecek bana, ’baba sen paraya taptın da bana baktırmadın’ derse ben ne diyeceğim? Onun için gözlerim ve böbreklerimi değil, ciğerlerimi de parça parça vereceğim. Oğlum için Hindistan’daki o hastanede tedavisini yaptıracağım" diye konuştu.

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