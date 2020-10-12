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Bir babanın yangında ölen bebeğine son bakışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2020 16:43 | Son Güncelleme

Antalya’nın Serik ilçesinde konteynerde yaşayan Suriyeli anne ve baba seraya çalışmaya gittiği sırada evlerinde yangın çıktı.

Antalya’nın Serik ilçesinde konteynerde yaşayan Suriyeli anne ve baba seraya çalışmaya gittiği sırada evlerinde yangın çıktı. Konteynerde yalnız kalan 6 aylık bebek çıkan yangında hayatını kaybetti. Bebeğin cansız bedeni ise babası ve yakınları tarafından morgdan alındı.
Yangın, saat 07.00 sıralarında Kozağacı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde 6 aylık kız bebeklerini evde bırakan Suriye uyruklu anne ve baba, seraya çalışmaya gitti. Evde kimsenin olmadığı sırada konteynerde henüz bilinemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Çevredekilerin çığlıklarını ve dumanları gören Suriyeli aile ise koşarak eve geldi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, baba ise bebeğini alevlerin arasından çıkarmak için içeriye girdi. Babanın çıkardığı bebeğe de sağlık ekipleri müdahale etti. 6 aylık bebeğin, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri, elektrik aksamındaki kısa devreden çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili inceleme başlattı.

Babanın 6 aylık bebeğine son bakışı
Acılı baba ve yakınları Antalya Adli Tıp Kurumu’na geldi. Bebeğini kaybeden babanın ise zaman zaman yürümekte güçlük çektiği görüldü. Cenaze teslimi sırasında ise baba son kez bebeğine uzun uzun baktı.
6 aylık kız bebeğin cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından babaya teslim edildi. Bebeğin Antalya’nın Aksu ilçesindeki Kurşunlu Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi

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