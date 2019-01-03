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Bir bakirelik itirafı da Simge Barankoğlu'ndan...

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.01.2019 09:35 | Son Güncelleme

'Korktun mu?' videosuyla adını duyuran ve birçok kişi tarafından takip edilen Simge Barankoğlu, takipçisinin 'bakirelik' sorusuna cevap verdi.

Bir bakirelik itirafı da Simge Barankoğlu'ndan...

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Simge Barankoğlu, takipçisinin 'bakirelik' sorusuna cevap verdi.

Son dönemde ünlü isimler bakirelik açıklamalarıyla olay oluyor ve takipçilerinden de tepki alıyor.

Instagram hesabında takipçisinin 'bakirelik' sorusunu cevaplayan Simge Barankoğlu, "Normalde böyle bir soruyu asla yanıtlamam çünkü çok küçük takipçilerim de var fakat artık çok sıktı bu konu. Bakın arkadaşlar o kadar garip bir devirdeyiz ki bu olay beyinde başlar beyinde biter modunda herkes normalmiş gibi ama bana göre öyle değil.

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Dış görünüşe göre yargıdan nefret ediyorum bu sebeple ve çocukluğumdan beri savunduğum tek konu babamdı. Bana ters bir durum; he şunu diyenleriniz elbet olacaktır madem babanı düşünüyorsun açık giyinme...

Her şey açık giyinmek değildir bazı şeyler göründüğünden çok farklıdır. Umarım mesaj yerine ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

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Simge Barankoğlu Simge Barankoğlu bakirelik

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