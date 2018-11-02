Bir bardak kolaya 30 bin lira hesap

Ankara'da bir kişi, arkadaşının ısrarı üzerine gittiği eğlence mekanında içtiği bir bardak kola için gelen 30 bin liralık hesabı ödemek istemeyince iş yeri sahibi ve çalışanları tarafından dövülerek zorla boş senede imza attırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Macun Mahallesi 201. Cadde'deki bir eğlence mekanına arkadaşı A.O.K'nin ısrarı üzerine giden İ.K, alkol kullanmadığı için eğlence merkezinde şef garsonluk yapan M.G'den bir bardak kola istedi.

Kolanın tadı farklı gelince kahve isteyen İ.K, kahvenin tadını da farklı bulunca mekandan ayrılmak için kapıya yöneldiğinde kendisine 30 bin liralık hesap geldi.

İ.K. fazla gelen hesabı ödemek istemediğini ve ödeyecek durumunun da olmadığını belirtmesi üzerine M.G. konuşmak için İ.K'yi eğlence mekanının üst katına çıkarttı.

- Arkadaş kurbanı olmuşlar

İ.K, üst katta çıktığında ısrarla eğlence mekanına götürmeye çalışan arkadaşı A.O.K'nin önceden mekan çalışanlarıyla anlaştığını ve hesabında bulunan 160 bin lirayı şef garson M.G'ye söylediğini fark etti.