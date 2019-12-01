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Bir bardak suyla başlayan dostluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 10:33 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta bir halk otobüsü şoförü, bardakla su verdiği sokak köpeği tarafından takip edilince onu otobüse bindirip gezdirdi.

Kahramanmaraş’ta bir halk otobüsü şoförü, bardakla su verdiği sokak köpeği tarafından takip edilince onu otobüse bindirip gezdirdi. O anlar hem otobüsün araç kamerası hem de şoförün cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi bünyesinde halk otobüsü kullanan 36 yaşındaki Sebahattin Yılmaz, örnek davranışıyla hem hayvanseverlerin hem de yolcuların takdirini topladı. Yılmaz, seyahat esnasında yolda gördüğü sokak köpeğine bir bardak su verdi. Kendisine yapılan yardımseverliği unutmayan köpek otobüsün peşini bırakmayarak aracın peşinden koşmaya başladı. Durumu fark eden otobüsün şoförü Sebehattin Yılmaz, yolculardan izin aldıktan sonra köpeği otobüse bindirip kısa bir süre gezdirdi. Yaşanan ilginç anlar araç kamerası ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Halk otobüsü şoförü Sebahattin Yılmaz, köpeklerin sadık olduğunu ve şefkatli davranılması gerektiğini belirterek, “O gün ben 24 numaralı otobüsü kullanıyordum ve 06.30 turuna çıkmıştım. Köpeği akşam saatlerinde Binevler mevkisinde gördüm ve oradan bir bardak su verdim. Ardından yoluma devam ederken köpek benim peşimden koştu ve bu olay birkaç defa yaşandı. Ben kendisine su verdiğim için bana sadık olduğunu göstermiş oldu. Ben de durdum ve otobüse bindirdim bir durak götürdüm ve tekrar geri bıraktım. O anda yolculara, ’rahatsız olan var mı’ diye sordum. Köpeği yolda gördüğüm zaman yanımda yiyecek ve içecek ne varsa veriyorum. Veya kornaya bastığım zaman koşarak bana geliyor. Hayvan benimsiyor ve otobüsten de inmek istemiyor, gezmek istiyor. Çünkü hayvanlar sadıktır ve ağzı var dili yok. Hayvanlarımıza biraz daha itina ile bakalım ve elimizden geldiğince dikkatli gidelim ve frenlere basalım” ifadelerini kullandı.

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