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Bir Başkadır: Dizinin başlattığı tartışmaları oyuncularına ve uzmanlara sorduk

27.11.2020 18:01 | Son Güncelleme:
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Bir Başkadır: Dizinin başlattığı tartışmaları oyuncularına ve uzmanlara sorduk

İzleyiciyle buluştuğu 12 Kasım'dan bu yana kamuoyunda dikkatleri üzerine çeken 'Bir Başkadır' dizisi pek çok izleyicinin büyük beğenisini kazansa da kimi eleştirilerin de odağı oldu. Dizinin bunca konuşulmasının nedenlerini oyuncularına ve uzmanlara sorduk.

İzleyiciyle buluştuğu 12 Kasım'dan bu yana kamuoyunda dikkatleri üzerine çeken 'Bir Başkadır' dizisi pek çok izleyicinin büyük beğenisini kazansa da kimi eleştirilerin de odağı oldu.

Daha önce tiyatro oyunlarıyla birçok ödül almış olan Berkun Oya'nın yazıp yönettiği ve oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Settar Tanrıöğen, Tülin Özen, Gökhan Yıkılkan, Alican Yücesoy, Bige Önal, Derya Karadaş, Öner Erkan ve Nesrin Cavadzade gibi isimleri barındıran dizi Netflix'te yayımlandı.

Sinematografisi ve oyunculukları ile çok beğenilen dizi, Türkiye'nin farklı sosyo-ekonomik sınıflarından karakterleri bir arada barındırıyor.

Hikâye örgüsünde karakterlerin çeşitliliği bazı eleştirmenlerden alkış alırken, karakterlerin aidiyetleri ve gerçekle bağına dair eleştiriler de geldi.

Dizinin oyuncuları, diziye dair BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlarken, Sosyolog Esin İleri, sosyolog Deniz Bağrıaçık, klinik psikolog Tuba Dursun Tuncel ve Sosyal Psikolog Yasemin Abayhan da dizinin neden bu denli çok konuşulduğunu değerlendirdi.

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