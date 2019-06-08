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Bir batında 29 yavru doğurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 12:44 | Son Güncelleme

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde bir çift iguananın 29 tane yavrusu dünyaya geldi.206 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde bir çift iguananın 29 tane yavrusu dünyaya geldi.

Bursa Hayvanat Bahçesi’nde bir çift iguananın 29 tane yavrusu dünyaya geldi.
206 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde bir çift iguananın 29 tane yavrusu dünyaya geldi. Kuzey Meksika, Orta Amerika, Karayip adaları ve Güney Brezilya Yağmur Ormanları’nda yaşayan iguanalar yaprak, çiçek ve meyve ile besleniyor. Bursa Hayvanat Bahçesi’nde mavi ve yeşil renkte olan bu hayvanlar 10 kilograma kadar gelişebiliyor. İguanalar doğal kuluçka ortamında yumurtalarını 35-40 santim yerin altına gömüyor. 30 derece uygun sıcaklığı bulduğunda yumurtalarda gelişme oluşuyor. 90 gün civarında yumurtada gelişen yavrular daha sonra kabuğu kırarak dışarı çıkıyor.
İguanaların bir çiftleşmede 12 ila 24 yumurta yaptıkları öğrenildi. Anne iguana bir batında 29 yavru dünyaya getirdi.

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu

Bir batında 29 yavru doğurdu
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