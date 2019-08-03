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Bir bebekle başladı, sipariş yetiştiremiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:20 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Canan Kaçar (53), iki yıl önce merak ederek yapımına başladığı yünden oyuncak bebeklerin büyük ilgi görmesi üzerine üretimin gerçekleştirmeye başladı.

Bir bebekle başladı, sipariş yetiştiremiyor

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan Canan Kaçar (53), iki yıl önce merak ederek yapımına başladığı yünden oyuncak bebeklerin büyük ilgi görmesi üzerine üretimin gerçekleştirmeye başladı. Bebekleri internet üzerinden ve kurulan stantlarda yoğun ilgi gören Kaçar, "Yaptığım bebeklerin her biri ayrı ayrı ilgi görüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu iş sayesinde hem kendim bir şeyler yapmayı öğrendim hem de aile bütçesine katkı sağlıyorum" dedi.
Çorlu'da yaşayan ev kadını Canan Kaçar, yaklaşık 2 yıl önce bir arkadaşının tavsiyesi üzerine yün kullanarak bir bebek yaptı. Yaptığı bebeği görenlerin çok beğenmesi üzerine Kaçar, kendisine parça bezler elyaf ve yünler alarak yeni bebekler yapmaya karar verdi. İntirnet üzerinden araştırma yapan Kaçar, yeni bebekler üretmeye başladı. Sosyal medya üzerinden bebekleri görüp beğenenlerin de siparişler vermesiyle Kaçar, ürünlerini satmaya başladı. Çorlu Belediyesi ve Kent Konseyi'nin işbirliğiyle düzenlediği Hanımeli Günleri'nde stant kuran Kaçar'ın bebeklerine yoğun ilgi gösterildi.
Bir bebekle başladığı el emeklerinin yoğun ilgi gördüğünü ve siparişlere zaman zaman yetişemediğini söyleyen Canan Kaçar, "Şimdi hem siparişlere hem de internet üzerinden satışları ile büyük ilgi görüyor. Bu işe severek başladım. Yapımını araştırdım internetten bulduktan sonra yapmaya başladım. Bir tane kendi evime yaptım, gelenlerin beğenmesiyle sipariş almaya başladım. Yaptığım örgü bebekler çok beğenildi. Sonra baktım ki talep güzel, ilgi güzel yapmaya başladım. İnternet üzerinden talepler geldi. Yaptığım bebeklerin her biri ayrı ayrı ilgi görüyor. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çünkü bu iş sayesinde hem kendim bir şeyler yapmayı öğrendim hem de aile bütçesine katkı sağlıyorum" dedi.
Bebeklerin çocukların da beğenisi kazandığını ifade eden Kaçar, "Benim yaptığım bebekler ile çocuklar oynuyor. Bu durum benim de çok hoşuma gidiyor. Severek yapıyorum. Bir bebek ortalama 3 günde yapılıyor. Boyutlarına göre de değişiyor yapım süreci. Emek istiyor örgü bebekler. Son zamanlarda hediyelik olarak satılıyor. Fiyatlarımız oldukça ucuz. Bebeklerimizde her hangi kimyasal malzeme yok. Kullanışlı yıpranma olmaz, yıkanabilinir. Bunun içinde 30 liradan başlıyor, bebeklerin büyüklüklerine göre de fiyatlar değişiyor. En büyük hayalim de marka bir bebek yapıp marka olmak istiyorum. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Bir bebekle başladı, sipariş yetiştiremiyorBir bebekle başladı, sipariş yetiştiremiyorBir bebekle başladı, sipariş yetiştiremiyorBir bebekle başladı, sipariş yetiştiremiyor

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