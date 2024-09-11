HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Bir belediye daha haczedildi! Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi

Bir belediye daha haczedildi! Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi

11.09.2024 18:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir belediyeye daha haciz işlemi uygulandı. Tarsus Belediyesi, Başkan Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyaların, işçilerin kıdem tazminatlarına ilişkin 10 milyon 800 bin liralık borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedildiğini bildirdi.

Bir belediye daha haczedildi! Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın makam odasındaki eşyalar haczedildi

Belediyeden yapılan açıklamada, Tarsus İcra Müdürlüğü memurlarının, avukat eşliğinde makam odasındaki eşyaları muhafaza altına aldığı belirtildi.

AA-20240911-35619373-35619371-TARSUS_BELEDIYE_BASKANI_ALI_BOLTACIN_MAKAM_ODASINDAKI_ESYALAR_HACZEDILDI

Borca ilişkin uzlaşma talebinin kabul edilmediği bildirilen açıklamada, "Tarsus Belediyesinin dosyalardaki ana borcu 5 milyon 476 bin 400 liradır ancak ana para icraya verilerek kötü niyetli olarak 10 milyon 800 bine çıkarılmıştır. Belediyenin kıdem tazminatını alacak bütün işçilere eşit ödeme yaptığı dikkate alınarak yine eşit taksitli ödeme yapma talebi kabul edilmemiştir ve icra işlemlerine başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Belediye başkanı odası haczedildi! Masa, sandalye ve kliması bile gitti Belediye başkanı odası haczedildi! Masa, sandalye ve kliması bile gitti
Bir belediyede daha haciz işlemi başlatıldı! "Bizim zaten paramız yok" Bir belediyede daha haciz işlemi başlatıldı! "Bizim zaten paramız yok"
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Tarsus belediye
En Çok Okunan Haberler
Kapı tutucu diye kullandığı taş meğer servetmiş: 1.1 milyon dolar

Kapı tutucu diye kullandığı taş meğer servetmiş: 1.1 milyon dolar

Özel'den Akar'a sert sözler 'Kazı kazan gibi kazıdık, altından...'

Özel'den Akar'a sert sözler 'Kazı kazan gibi kazıdık, altından...'

Narin'in katili belirlendi mi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia

Narin'in katili belirlendi mi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia

Meta, Narin Güran hakkında açıklama yaptı

Meta, Narin Güran hakkında açıklama yaptı

Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla nakledilecek

Ahu Tuğba'nın otopsi raporu çıktı! Cenazesi çelik tabutla nakledilecek

Narin'in sır cinayetinde kimler gözaltına alındı? Merak edilen liste ortaya çıktı

Narin'in sır cinayetinde kimler gözaltına alındı? Merak edilen liste ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.