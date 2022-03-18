Bir benzeri yıllardır iOS'ta var! Google'dan da müjde geldi: Android 13 izninizi isteyecek

Android 13'ün kararlı sürümü için geri sayım sürerken, Google Android 13'ün ikinci geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Bunu bir blog gönderisiyle açıklayan Google, Android 13'teki bildirimler için de yeni bir gelişmenin duyurusunu yaptı.

ANDROID 13'ÜN İZNİNİZİ İSTEMESİ GEREKECEK

Google'ın blog gönderisine bakarsak, Android 13'teki uygulamalar için izin istemek bir gereklilik olacak gibi görünüyor. Mühendislikten sorumlu Başkan Yardımcısı Dave Burke, söz konusu gönderide "Android 13'ü hedefleyen uygulamaların artık bildirim göndermeden önce kullanıcıdan bildirim izni istemesi gerekecek" dedi.

Uygulama bildirim izni özelliğinin bir benzeri iOS kullanıcıları tarafından yıllardır kullanılıyor.

ANDROID 13 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Android 13'ün ilk önizlemesi şubat ayında yayınlanmıştı. Android 13'ün kararlı sürümünün yayınlanmasına ise daha aylar var gibi görünüyor.

