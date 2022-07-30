Bir bilgisayar hızında olan her işinizi halledebileceğiniz en iyi Huawei tabletler

İş programı, dizi, film veya oyunlar... Bir akıllı tabletle yapılabilecek olan pek çok şey var. Yetiştirmeniz gereken bir yazıyı akıllı tablet ile tamamlayabileceğiniz gibi istediğiniz dizi veya filmleri de tablet aracılığıyla seyredebilirsiniz. Laptoplara göre daha uygun bir alternatif olan akıllı tabletler; yüksek teknolojili ekranları, uzun ömürlü pilleri, uygun boyutları ile kullanıcılara cazip gelecek birçok özelliğe sahip. Sizler için Huawei tabletleri inceledik. İşte detaylar!

1. Huawei MatePad T 10S Tablet etkileyici ekranı ile göz dolduruyor

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Huawei MatePad T 10S tablet, Huawei tablet modelleri arasında 450 gram ağırlığıyla her yere kolayca taşınabilir. Ürün, 64 GB hafızası sayesinde dilediğiniz kadar oyun ve programları yüklemenizi sağlar. 10" ekran boyutu ile büyük ekranda dizi ve film seyretme keyfini yaşayabilirsiniz. LCD teknolojisi, 16.7 milyon rengi ayırt edebilen özelliği, 1920 x 1200 çözünürlüğü ile yüksek grafik isteyen oyunların tadını çıkarmanızı sağlayan ürün; 2.0 GHz işlemci hızı ile takılma problemini ortadan kaldırır. 5 GB RAM'i sayesinde yüksek çözünürlük isteyen görüntüleri ve programları zorlanmadan görüntüleyerek kalitesiyle öne çıkar.

2. Huawei MatePad Pro ile büyük ekranda kaliteli performans

Huawei MatePad Pro, 10.8" ekranı ile daha iyi bir izleme fırsatı sunar. En iyi Huawei tabletlerden biri olan cihazda 2560 x 1600 çözünürlüklü görselleri, 6 GB RAM ile 4k çözünürlük ve yüksek grafik gücü isteyen programlar ile oyunları görüntüleyebilirsiniz. 2.86 GHz işlemci hıza sahip sekiz çekirdekli cihazın hafızası; 128 GB hafıza kartı ile 256 GB'a kadar yükseltilebilir. 13 MP kamerası ile yüksek çözünürlüklü fotoğraflar; 8 MP ön kamerası ile arkadaşlarınızla selfieler çekilebilirsiniz. Fotoğraflarınızı ister profesyonel ister amatör, gece veya gündüz şeklinde istediğiniz çekim modunda ayarlayabilirsiniz.

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3. Huawei MatePad T 8 ile işlerinizi kolayca halledin

Çantanızda taşıyabileceğiniz ve uzun süre giden şarjı ile gün içinde problem çıkarmayacak en iyi Huawei tablet modellerinden biri olan Huawei MatePad T 8, performansıyla öne çıkıyor. 32 GB hafızası ve 2 GB RAM'iyle çalışma hayatınızda sorunsuzca kullanabileceğiniz ürün, 8" ekranıyla kaliteli performans sunuyor. 1280 x 800 çözünürlüğe sahip ürün, dizi ve film keyfinizi ikiye katlıyor. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde taşırken ağırlık hissetmeyeceğiniz tabletin sekiz çekirdekli işlemcisi, cihazın hızlı olmasını sağlıyor. Wi-Fi bağlantısıyla gittiğiniz her yerde internete bağlanabilirsiniz. 2 MP kamerası ile Zoom bağlantılarınızı görüntü kalitesinden ödün vermeden gerçekleştirebilirsiniz.

4. Sinemayı evinize getirin: Huawei MatePad 11

128 GB hafızası ve 11" ekranı ile tam bir performans ürünü olan Huawei MatePad 11, "Huawei tablet alınır mı?" sorusuna tatmin edici bir cevap veriyor. Android 10 işletim sistemi ve 6 GB RAM, grafik ve çözünürlük isteyen bütün programlar için ürün; ideal bir ortam sunuyor. Geniş ekranı, 120 Hz yenileme hızı ile çalışma temponuzu hiç düşürmeden dizi ve filmleri sinema kalitesinde izleme fırsatı sağlıyor. Video izlerken daha canlı renkler ve gerçekçi görüntülerle harika bir deneyim yaşatıyor. Ürünü, masaüstü bilgisayarınıza ikincil ekran olarak bağlayarak geniş ekran deneyimi yaşayabilirsiniz. Video konferans görüşmelerinizi ise daha geniş pencerede gerçekleştirebilirsiniz.

5. Huawei MatePad Pro 12.6 ile daha yüksek performans alın

Huawei tablet önerisi isteyenler; daha büyük ekran, daha fazla bellek, daha güçlü bir cihaz arayabilir. 256 GB hafızası olan Huawei MatePad Pro 12.6, yüksek kapasiteli oyunları tabletinize indirebilme fırsatı sunar. Ürünün 12.4" büyük ekranı; oyunları ve izlediğiniz dizi ve filmleri daha gerçekçi ve zevkli hâle getirir. OLED kalitesindeki camı, 2500 x 1600 çözünürlükle birleşerek milyonlarca farklı rengi seçebilir. 13 MP+8 MP arka, 8 MP ön kamerası ile fotoğraf ve videolarınızı farklı çekim modlarında yüksek kalitede çekmenizi sağlar. Cihaz, Bluetooth bağlantısı ile kolayca veri aktarımı yapabilir.

6. Huawei MatePad E I5 Tablet ile laptop performansı

"Huawei tablet nasıl?" diye merak edenlere sahip olduğu özelliklerle mükemmel bir yanıt olan Huawei MatePad E I5, size laptopunuzu aratmaz. 512 GB belleği olan cihazın, boyutu ne olursa olsun bütün oyunları çalıştırabilecek kapasitesi ve 12.4" ekranı bulunur. DDR4 ekran kartı, güçlü performansıyla yanmayı önleyerek videoları sorunsuz çalıştırır. 2560 x 1600 çözünürlük ile 4K üzeri çözünürlüğü olan ürün; fotoğraf ve videoları zorlanmadan çalıştırır. Bluetooth bağlantısı ile bilgisayar veya telefonunuzdan veri aktarabilir, senkronizasyon sağlayarak cihazlar arası bağlantı kurabilir, iş için hazırladığınız sunumu cihaza kolayca aktarabilirsiniz. 10+15 MP kamera çözünürlüğü ile kopma problemi yaşamadan görüşme yapabilirsiniz.

7. Büyük ekranda kaliteli deneyim: Huawei MatePad

Huawei Matepad, 10.4" ekranı ile izleme keyfinizi ikiye katlıyor. 10+15 GB kamerası ile mükemmel bir çekim kalitesine sahip ürün, fotoğraf ve videolarınızda tatmin edici bir sonuç almanızı sağlıyor. Huawei tablet yorumlarında olumlu görüşler alan ürün, uzun süre giden şarjı ile kullanıcıları memnun ediyor. Full HD çözünürlükte Full view ekranı ile mükemmel görüntüler elde etmenize olanak tanıyor. Bluetooth bağlantısı ile sunum dosyalarınızı, fotoğraflarınızı tablete aktarabilir; böylece kendinize daha rahat bir çalışma ortamı yaratabilirsiniz. 64 GB belleği olan cihaza oyun ve programlarınızı yükleyebilirsiniz.

8. Huawei MatePad T10 ile iş yerinde optimum performans

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Yeni bir tablet almak istiyorsanız Huawei MatePad T10'a bakmadan ne alacağınıza karar vermeyin. Ürün, 9.7" ekran boyutu ve 32 GB hafızası ile beklentilerinizi karşılar. Tabletin sekiz çekirdekli işlemcisi, cihazın takılmadan ve yavaşlamadan çalışmasını sağlar. 2 GB RAM kapasitesi, videoları rahatça izleyebilmenize imkân tanır. 450 gram ağırlığı olan cihazı, çantanızda taşıyarak her yere kolayca götürebilirsiniz. Wi-Fi bağlantısı ile gittiğiniz her yerde internete bağlanabilir, işlerinizi halledebilirsiniz. Tabletin 5 MP kamerası ile video konferans bağlantılarınızı sorunsuz gerçekleştirebilirsiniz. Huawei tablet sıfırlama konusu sizi endişelendirmesin. Cihazı fabrika ayarlarına geri döndürerek ürünün performansını yükseltebilirsiniz.

9. Akıllı çözümler için: Huawei MediaPad T3

Android işlemcili Huawei MediaPad T3, Huawei tablet kurulumu gerektirmiyor. Sistemi kurulu olarak aldığınız tablet, 10" ekran boyutu ve 32 GB hafızası bulunuyor. USB girişi ile bilgisayara kolayca bağlayabileceğiniz veya micro SD üzerinden veri aktarabileceğiniz tablet; büyük ekranı ile daha rahat bir çalışma ortamı sunuyor. 1280 x 800 çözünürlük özelliği, videolarınızı HD kalitesinde izleyebilme şansı veriyor. Dört çekirdekli 2 GB RAM kapasitesiyle çalışma performansı düşmeyen tablet ile oyun oynayabilir ve video seyredebilirsiniz. 2 MP kamerası ile video konferans bağlantılarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Wi-Fi bağlantısı ile internete her an bağlı kalarak çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz.

10. Aradığınız her şeye sahip bir ürün: Huawei MediaPad T3 10 LTE

Huawei MediaPad T3 10 LTE, oyun oynamak ve video seyretmek için olmasa da çalışma hayatında kullanılabilecek tablet arayanlar için ideal bir ürün. 9.6" geniş ekranı ile programları ekrana bölerek verimli şekilde kullanım sağlayan cihaz, 16 GB belleği ile kullanacağınız programlar için yeterli kapasite sunar. Ürünün 2 GB RAM hafızası, programları takılmadan çalıştırır. 5 MP kamerası ile video konferans bağlantılarınızı gerçekleştirebilir, güzel doğa fotoğrafları çekebilirsiniz. "Huawei tablet nasıl sıfırlanır?" diye düşünüyorsanız hemen yanıtlayalım: Tabletinizi fabrika ayarlarına döndürme ayarını kullanarak cihazınızı aldığınız ilk hâline getirebilirsiniz.