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  4. Bir binadan çıkıp diğerine girerken suçüstü yakaladıkları hırsızlara meydan dayağı!

Bir binadan çıkıp diğerine girerken suçüstü yakaladıkları hırsızlara meydan dayağı!

21.12.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Zeytinburnu'nda 4 dairede hırsızlık yapan şüpheliler, binaya girerken yakalandı. Çevredekiler tarafından darbedilen şahıslar, hastaneye kaldırıldı. Yaşananlarsa güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında, Veliefendi Mahallesi Prof. Dr. Aziz Ergin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hırsızlık şüphelisi iki kişi, binanın 4 dairesine teker teker girerek bir miktar para, cep telefonu ve kıyafet çaldı.

VATANDAŞLAR YAKALADI

Binadan çıktıktan sonra yakındaki başka bir binaya girmeye çalışan hırsızlar, çevredekiler tarafından yakalandı. Cadde üzerindeki esnaf ile vatandaşlar yakaladıkları hırsızları darbetti.

hırsızlara meydan dayağı

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Darbedilen hırsızlar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hırsızlar, tedavilerinin ardından gözaltına alındı. Hırsızların darbedildiği anlar, güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

hırsızlara meydan dayağı 2

DHA

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