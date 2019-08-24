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Bir bir yıkılan tarihi binalar tehlike oluşturuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 12:32 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ı Bolvadin ilçesinde çürümeye yüz tutmuş terk edilmiş tarihi binalar vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor.Bolvadin’de adeta çürümeye terk edilen ve çökme aşamasına gelen tarihi binalar önlerinden geçen vatandaşlar için risk oluşturuyor.

Bir bir yıkılan tarihi binalar tehlike oluşturuyor

Afyonkarahisar’ı Bolvadin ilçesinde çürümeye yüz tutmuş terk edilmiş tarihi binalar vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor.
Bolvadin’de adeta çürümeye terk edilen ve çökme aşamasına gelen tarihi binalar önlerinden geçen vatandaşlar için risk oluşturuyor. Bolvadin’in çeşitli bölgelerinde bulunan asırlık binaların bakımsızlıktan çökmeye yüz tuttuğunu belirten vatandaşlar, bu binaların çevrelerinde gerekli tedbir alınmaması nedeniyle tehlike saçtığını söylediler. Bolvadin Belediyesi’nin tescilli olup bakım ve onarımı yapılmayan binalar hakkında kanunların verdiği yetkileri kullanmasını isteyen vatandaşlar, ayrıca bu binalarda fuhuş olaylarının yaşandığını belirterek yetkilileri göreve davet ettiler.
Her hangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan acilen önlem alınması gerektiğini belirten çevredeki esnaflardan Ahmet Çakır, “Her an binaların üzerlerimize yıkılması an meselesi. 25 yıldır burada çalışmaktayım. Burası harabe gibi olduğundan yıkılmaya mahkûmdur. Bir yetkili gelip de bir önlem almadı, kimse ilgilenmiyor. Belediye geldi bir bant çekti ama bu yetersizdir. Burada sabah aksam insan bulunmakta insan geçmekte kimsenin başına bir şey gelmeden yetkililerin önlem almasını istiyoruz. Ayrıca buraya çarşı merkezinde bir sokak kadar alaka gösterilmiyor” diye konuştu
Göçme tehlikesi geçiren evin karşısında oturan ev sahibi Emir Köse ise "Çok korkuyoruz, evimizde korku içinde yaşıyoruz. Binadan her gece göçme sesleri geliyor. Bu binada acil önlem alınmaz ise can kayıpları olabilir" dedi.

Bir bir yıkılan tarihi binalar tehlike oluşturuyor

Bir bir yıkılan tarihi binalar tehlike oluşturuyor

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