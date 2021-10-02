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Bir bir yok oluyorlar! ABD’de 23 canlı türünün nesli tükendi

02.10.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya, insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma ve habitat yıkımı nedeniyle gittikçe sona yaklaşıyor, gün geçtikçe ekosistem için hayati öneme sahip hayvanlar bir bir yok oluyor. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS), 11 kuş, 1 yarasa, 2 balık, 1 bitki ve 8 midye türü olmak üzere toplamda 23 canlının neslinin tükendiğini ilan etti.

Bir bir yok oluyorlar! ABD’de 23 canlı türünün nesli tükendi

ABD’de 23 canlı türünün nesli tükendi. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisi (FWS), 11 kuş, 1 yarasa, 2 balık, 1 bitki ve 8 midye türü olmak üzere toplamda 23 canlının neslinin tükendiğini belirterek, söz konusu canlı türlerinin tehdit altındaki türleri koruyan Nesli Tükenmekte Olan Türler Yasası'ndan (ESA) çıkarılmasını önerdi. FWS, kararın titiz incelemeler sonucunda alındığını aktardı.

YASA TÜRLERİN YÜZDE 99'UNU KORUDU

FWS, 1973'te yürürlüğe giren ESA'nın sağladığı korumaların bu türler için çok geç kaldığını açıkladı. Ancak, yasanın listelenen türlerin yüzde 99'undan fazlasının yok olmasını önlemede başarılı olduğunu açıkladı.

FWS için tür sınıflandırmasını denetleyen Bridget Fahey, "Bu 23 türün her biri, ulusumuzun doğal mirası ve küresel biyoçeşitlilik için kalıcı bir kaybı temsil ediyor" dedi.

NEDENİ KÜRESEL ISINMA VE İNSAN FAALİYETLERİ

Söz konusu canlı türlerinin neslinin tükenmesinin insan faaliyetlerinden kaynaklanan küresel ısınma ve çevresel değişimin bir sonucu olduğunu vurguladı.

FWS Baş Müdür Yardımcısı Martha Williams, "Servis, daha fazla neslin tükenmesini önlemek, listelenen türleri kurtarmak ve ilk etapta federal koruma ihtiyacını önlemek için ülke çapında çeşitli ortaklarla aktif olarak çalışıyor" diye konuştu.

Nesli tükenen canlı türleri resmi olarak 1967'den bu yana nesli tükenmekte olan canlılar listesinde yer alıyordu. Söz konusu türler arasında Hawaii'den 8 kuş türü ve Guam Adası’ndaki Küçük Mariana Meyve Yarasası yer alıyor.

NESLİ TÜKENEN TÜRLER HANGİLERİ?

Nesli tükenen canlılar arasında yer alan bir diğer canlı olan Fildişi gagalı ağaçkakan, bir zamanlar ABD'nin en büyük ağaçkakan türüyken, ortak olarak kabul edilen son görülme tarihi 1944'te Louisiana'daydı. Neslinin tükendiği ilan edilen bir diğer kuş türü ise Kuzey Amerika'daki en nadir kuşlardan biri olan Bachman bülbülü olduğu kaydedildi.

(İHA)

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