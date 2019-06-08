HABER

Bir bota 53 kişi binen ve sürüklenen göçmenler facianın eşiğinden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

İzmir’in Foça ilçesinde, bir bota 53 kişi binen ve motor arızası nedeniyle nedeniyle sürüklenen kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundukları sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, Foça ilçesinde meydana geldi.

İzmir’in Foça ilçesinde, bir bota 53 kişi binen ve motor arızası nedeniyle nedeniyle sürüklenen kaçak göçmenler, yardım talebinde bulundukları sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Foça ilçesinde meydana geldi. 53 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için bir bot satın aldı. Göçmenler, her zamanki gibi bir bota 53 kişi bindi. 13 erkek, 13 kadın, 27 çocuğun bulunduğu göçmenler, Foça üzerinden Avrupa hayaliyle denize açıldı. Göçmenlerin bir müddet sonra ise botundaki motorunda arıza meydana geldi. Foça’daki denizin akıntısına kapılan göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden acil koduyla yardım istedi. Ekipler, hemen bölgeye intikal etti. 53 göçmeni tek tek kurtararak sahil güvenlik botuna aldı. Olası bir facianın önüne geçen sahil güvenlik ekipleri, göçmenleri kıyıya çıkardı.

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Kazak turist, kazadan 5 gün sonra öldüKazak turist, kazadan 5 gün sonra öldü
28’inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan hayatını kaybetti (2)- Yeniden28’inci kattan düşen hukuk öğrencisi Hakan hayatını kaybetti (2)- Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Maduro sosyal medyadan duyurdu: Emrettim

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Kaynarca'dan dekolte uyarısı geldi!

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

Ve evlendiler! Ünlü isimler akın etti

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

'VIP' tartışması büyüyor! Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusu

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

1 yıl önce evlenen Kadriye, kendini astı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Taksim’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Böyle yakalandılar! 15 kadın...

Çocukluk arkadaşını öldürdü, 'Cinayet mi işledik' dedi

'Bir kez çekin niye bu kadar çok çekiyorsunuz' tepkisi

Ankara'da 28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da üniversite öğrencisinin korkunç ölümü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

Yardım istemeye gittiği kum ocağında öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.