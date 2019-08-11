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Bir BTÖ mensubu kadın ikna yoluyla teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 16:36 | Son Güncelleme

Van İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında bir bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu ikna yoluyla teslim oldu.Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce BTÖ mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen bir kadın BTÖ mensubunun, 8 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak-Silopi Kara Hudut Kapısından teslim olması sağlanmıştır.

Van İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında bir bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu ikna yoluyla teslim oldu.
Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce BTÖ mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen bir kadın BTÖ mensubunun, 8 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak-Silopi Kara Hudut Kapısından teslim olması sağlanmıştır. BTÖ mensubu ile yapılan ilk mülakatta; son zamanlarda PKK/KCK terör örgütüne karşı, güvenlik güçleri tarafından yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, sözde lider kadrolar başta olmak üzere ağır kayıplar veren PKK/KCK terör örgütünün, kendi başarısızlıklarının faturasını sözde alt kadrolara yüklediğini, PKK/KCK terör örgütünün, örgüt içi işkencelere ve infazlara başladığını, infaz edilen teröristlerle aynı akıbeti yaşamaktan korkan teröristlerin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınmaya başladıklarını, bu durumun duyulmasının örgütte çözülmeleri ve güvenlik güçlerine teslim olmaları hızlandırdığını söyledi. Kandırılarak-kaçırılarak terör örgütünün tuzağına düşen gençlerimizin kurtarılmasına yönelik gayretler halkımızın ve ailelerin desteği ile kararlı bir şekilde devam edecektir” denildi.

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