Bir bu eksikti: Instagram ile Messenger birleşiyor!

Facebook'un uzun yıllardır bir hayali var. Sosyal medya devi Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi kendi çatısı altındaki tüm uygulamaların birbirleriyle etkileşim halinde olmasını hayal ediyor. Bunun için ilk adımları WhatsApp'ta, Messeger Rooms yeniliği ile gördük. Facebook, yeni görüntülü konuşma özelliği Messenger Rooms'u hepimizin WhatsApp sohbetlerine dahil etti ve tek bir tuş ile Messenger Rooms'ta konuşma yapabilmenin önünü açtı. Fakat Facebook için bu yeterli değil. Görünüşe göre ise sosyal medya platformunun hayalini gerçekleştirmek için yeni hedefi bu kez Instagram olacak.

INSTAGRAM VE FACEBOOK MESSENGER İÇ İÇE GEÇİYOR

Instagram ile Facebook Messenger, Facebook tarafından bir araya getiriliyor. The Verge'ün haberine göre Facebook, Instagram direkt mesajlarını Messenger'a taşımak için testlere başladı. Buna göre, Instagram DM kutusunun yerini bundan böyle Messenger kutusu alacak. Instagram'dan mesajlaşmak isteyenler, buraya tıkladığında Messenger'a yönlendirerek mesajlaşmaya başlayacak. Yani diğer bir deyişle Instagram DM tarih olacak. Instagram'daki tüm mesajlaşmalar Messenger üzerinden yapılacak. Bunu daha önce kendi içerisinde mesajlaşmaya izin veren ancak daha sonra Messenger kullanımını zorunlu kılan Facebook uygulamasına benzetmek mümkün.