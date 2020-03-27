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Bir bu eksikti: Kabus uygulama WhatsApp Gold tekrar ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.03.2020 14:52 | Son Güncelleme

WhatsApp kullanıcılarının WhatsApp Gold geri döndü. Kullanıcılara kendini 'ücretli ve daha yetenekli WhatsApp' sürümü olarak tanıtan ancak zararlı yazılım içeren WhatsApp Gold, koronavirüs salgınından yararlandı ve yeniden ortaya çıktı. Peki nedir bu WhatsApp Gold?

Bir bu eksikti: Kabus uygulama WhatsApp Gold tekrar ortaya çıktı!

WhatsApp'ın resmi tek bir uygulaması var; O da bizzat WhatsApp tarafından yayınlanan iOS ve Android mobil uygulaması. Bunlar dışında WhatsApp'ın 'kişisel kullanım için' herhangi bir resmi mobil uygulaması bulunmuyor. Ancak dönem dönem kendini resmi WhatsApp uygulamasıymış ya da WhatsApp ile anlaşması varmış gibi tanıtan türlü uygulamalar ürüyor. Bunlardan biri de WhatsApp Gold.

WHATSAPP GOLD GERİ DÖNDÜ

WhatsApp Gold adını aslında ilk defa duymuyoruz. Daha önce birçok kez zararlı yazılım indirmeye çalıştığı, bu yüzden adının sahtekarlık suçlamalarına karıştığı WhatsApp Gold, koronavirüs salgını nedeniyle insanların WhatsApp kullanımlarını arttırması ile birlikte yeniden kullanıcıları zor durumda bırakmaya başladı. Peki WhatsApp Gold ne yapıyor da kullanıcıları zor durumda bırakıyor?

WhatsApp Gold

WHATSAPP GOLD TANITIMIYLA TUZAĞA DÜŞÜRÜYOR

WhatsApp Gold, WhatsApp deneyimini arttırmak isteyen kullanıcılara kendisini 'daha üstün ve ünlüler tarafından tercih edilen uygulama' olarak tanıtıyor. Kullanıcılara bu tanıma kanıp WhatsApp Gold'u indirdiklerinde, uygulamadan gelen bir uyarıyla karşılaşıyor. Uyarı kullanıcılara 'daha iyi özelliklere kavuşmak için' ek dosyalar indirmesi gerektiğini söyleyip yönlendiriyor. Yönlendirme sonucu dosyayı indiren kullanıcılar, sadece WhatsApp Gold dosyalarını değil zararlı yazılımları da indiriyor. Böylece kişiler bilgilerini kendi elleriyle hacker'ların eline kaptırıyor.

RESMİ WHATSAPP UYGULAMASINDAN ŞAŞMAYIN

WhatsApp, WhatsApp Gold gibi uygulamalar için kullanıcılarını her defasında uyarıyor fakat kullanıcılar arasında her zaman uyarılara kulak asmayan bir kesim var. Yeri gelmişken biz de uyaralım; Lütfen WhatsApp'ın resmi uygulamaları dışında bir uygulama kullanmayın.

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