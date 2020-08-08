Bir buçuk metrelik yayın balıklarına büyük ilgi! Gören telefona sarıldı

Kahramanmaraş sabit balık pazarındaki bir esnafta satışa sunulan yayın balıklarının her biri yaklaşık 80 kilogram gelirken, tanesi ise iki bin liradan satışa sunuldu. Dev balıkları gören çevredekiler, ellerine cep telefonu alarak fotoğraf çektirmek istedi.

Kentte balık üretim ve tüketiminin fazla olması insanların balığa olan ilgisini de artırdığını ifade eden balık pazarı esnaflarından İbrahim Sarı, “Soğuk sularda yetişen yayın balıklarıdır bunlar ve yaklaşık 150 kilograma kadar olabiliyor. Şuan burada sergilediğimiz balıkların kilogramı 25 lira ve ağırlıkları ise ortalama 80 kilogram. Buradaki baraj göletlerinde ve üretim tesislerinde çıkan balıklarımız esnaf olarak satıyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi illere gönderiyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

