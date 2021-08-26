HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bir buçuk milyon liralık araç yarım saatte küle döndü

Bir buçuk milyon liralık araç yarım saatte küle döndü

26.08.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da hareket halindeyken alev alan 1 milyon 500 bin TL değerindeki otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Bir buçuk milyon liralık araç yarım saatte küle döndü

Akdeniz Sanayi Sitesi yakınında oto yedek parça ve aksesuar üzerine iş yeri bulunan Sabri Helvacıooğlu ve arkadaşı Tahsin Mecek, Döşemealtı ilçesine gitti. Helvacıoğlu'nun, lüks otomobilini dönüşte arkadaşı Tahsin Mecek kullandı.

DİĞER SÜRÜCÜLER UYARDI

Kepez ilçesi Santral Mahallesi, Antalya Bulvarı’na geldiklerinde otomobilden duman çıkmaya başladı. Otomobilin camının kapalı olduğu için Mecek ve Helvacıoğlu dumanı fark edemedi. İki arkadaş, diğer sürücülerin uyarına rağmen durumu anlayamadı. Bu sırada bir sürücü otomobilini lüks aracın önüne kırıp iki arkadaşa araçtan dumanların çıktığını söyledi.
Tahsin Mecek’in sağa çektiği otomobile vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Ancak büyüyen alevler, tüm otomobili sardı. Arka bölümünden öne doğru yanan araç kısa sürede alev topuna döndü.

4

YARIM SAATTE 1 BUÇUK MİLYONLUK ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken, yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Kullanılmaz hale gelen yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerindeki lüks otomobil, yapılan incelemenin ardından otoparka çekildi.

Otomobilin yanışını endişeli gözlerle inceleyen, yaşadıkları şoku uzun süre üzerlerinden atamayan Sabri Helvacıoğlu ve Tahsin Mecek’i arkadaşları teselli etti.

3

Otomobilin çekilmesinin ardından trafiğe kapanan yol tekrar açıldı. (DHA)

Otoparkta büyük yangın! 86 araç kül olduOtoparkta büyük yangın! 86 araç kül oldu

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladıSıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı
PARTNER10 yıl önceki halleri yine gündemde! Estetik yaptırıp yaptırmadığına siz karar verin10 yıl önceki halleri yine gündemde! Estetik yaptırıp yaptırmadığına siz karar verin
Ortalık savaş alanına döndü! Eline sopayı alan kavgaya koştuOrtalık savaş alanına döndü! Eline sopayı alan kavgaya koştu
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yarım milyon memura kadro müjdesi

Yarım milyon memura kadro müjdesi

Şile'de dehşet! Cinayet anı kamerada

Şile'de dehşet! Cinayet anı kamerada

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

İlk asker kafilesi Kabil'den döndü

1.63 milyon doz aşının kullanımını durdurdular

1.63 milyon doz aşının kullanımını durdurdular

Ünlü sunucu, kırbaçlı çıplak erkeklerle video çeken Defne Samyeli'ye ateş püskürdü

Ünlü sunucu, kırbaçlı çıplak erkeklerle video çeken Defne Samyeli'ye ateş püskürdü

Taliban: Müzik de kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

Taliban: Müzik de kadınların yalnız seyahat etmesi de yasak

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

13 yaşındaki çocuğa cinsel içerikli mesaj atıp fotoğraf istedi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

Erdoğan'dan memur maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

15 yıldır çatıda duruyor: Aşağıya indirsem 1 dakikada satılır

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

13 yaşındaki kıza yaptıkları kan dondurdu! Sebebi "Pes" dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.