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  4. Bir buçuk saatte 1 hektar alan yandı! Hem havadan hem karadan müdahale edildi

Bir buçuk saatte 1 hektar alan yandı! Hem havadan hem karadan müdahale edildi

07.06.2024 11:07
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Sıcakların etkisini artırmasıyla bazı bölgelerden korkutan haberler gelmeye başladı. Marmaris'te dün gece 04.30'ta bir orman yangını çıktı. Ekipler hem havadan hem karadan müdahale etti. Bir buçuk saatin ardından yangın kontrol altına alınırken bir buçuk hektar alan zarar gördü.

Bir buçuk saatte 1 hektar alan yandı! Hem havadan hem karadan müdahale edildi

Muğla''nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte söndürülürken, 1 hektar alan zarar göndü.

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GECE YARISI BAŞLADI

Marmaris-Datça kara yolu yakınındaki İnbükü Koyu'nda saat 04.30 sıralarında orman yangını çıktı. Enerji nakil hatlarından çıktığı belirtilen yangına ilk etapta karadan orman işletme şefliğine bağlı ekipler ile müdahale edildi.

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Karadan yapılan erken ve etkin müdahaleyle alevlerin önü kesildi. Günün aydınlanmasıyla hava araçlarının da müdahalesi başladı. Alevler,1,5 saatte söndürülürken toplam 1 hektar alan zarar gördü. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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yangın Marmaris
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