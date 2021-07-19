Bir Buçuk Yıl Sonra İlk Kez Yasaksız Bayram

Türkiye, Corona virüsü salgını nedeniyle kısıtlamalarla geçen bir buçuk yıl aradan sonra yeniden bayramı kutluyor. Halk, verilen idari izinlerle 9 güne uzayan Kurban Bayramı’nı da kapsayan tatil öncesi alışveriş telaşındaydı.

Ankara’da alışveriş yapılan merkezlerin başında gelen Ulus Hali, havanın çok sıcak olması ve tatile çıkanlar sebebiyle daha önceki yıllara göre sakin bir arefe günü geçirdi. Corona virüsü salgını endişesi ve hayat pahalılığının da dükkanların bu yıl eskiye göre daha tenha kalmasında rol oynadığı yorumları yapılıyor.

VOA Türkçe’nin mikrofon uzattığı başkentiler, yasakların kalkmasıyla birlikte bayramda Ankara’dan imkanı olanların tatile, tatile gidemeyenlerin de daha çok memleketlerine gittiklerini belirttiler. Bunlardan birisi emekli Ali Çetin. Ali Çetin “Eski bayramların tadı, neşesi yok, millet tatile, köye gidiyor bayram havası yok. İnsanlar salgından dolayı büyükşehirleri tercih de etmiyor” dedi. Ali Çetin, bayram alışverişinin biraz pahalı olduğunu ancak yine de alışveriş yaptıklarını söyledi.

İnşaat ustası Fevzi Sevinç ise pahalılıktan kızına bir şey alamadığını sadece etrafa bakındıklarını belirtti. Sevinç, “Alışverişlerde eskiye göre üç-dört kat fark var. Bir yerde soruyorsun yüz lira diyor diğeri iki yüz diyor belli bir şey yok. Pahalılık var” diye konuştu.

Ankara’nın en eski şeker imalatçılarından biri olan dükkanda çalışan Yasin Kaplaner, eskiden röportaj yapmanın kalabalık müşterilerden dolayı mümkün olmayacağını söyledi. Yeni neslin buradaki köklü esnafı bilmediklerini vurgulayan Kaplaner; “Müşterilerimiz daha çok eski nesildir. Eskiden kuyruklar olurdu alışveriş yapmak için. Pandemi işleri yarı yarıya düşürdü. Eski bayramlar yenisini tutmuyor, buruk bir bayram yaşıyoruz. Bu pandemi bizi çok etkiledi” dedi.

Ulus Hali’nin hemen girişindeki seyyar tezgahında meyve satan Mesut Aykut ise “Ulus’ta arefe günü ana-baba günü olması gerekirken bir kişi yok. Hastalık da etkiliyor, korkuyorlar ama insanlar her yere giriyor” diyerek şikayetini dile getirdi. Aykut “Hayatı daha rahat yaşayan ülkeler var, bizim ülkemiz niye böyle?” ifadesini kullandı.

Ankara Ulus Hali’nde bazı esnafların ise tezgahlarının açmadığı görüldü.

