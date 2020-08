Bir canavar doğuyor: Xiaomi Mi 10 Pro Plus tanıtım tarihi açıklandı!

Xiaomi Mi 10 Pro Plus, son zamanlarda teknoloji dünyasını heyecanlandıran en önemli cihazlardan biri. Zira, daha önce Xiaomi Mi 10 Pro Plus'a ait olduğu söylenen Geekbench skorları, telefonun bu zamana kadar üretilmiş en performanslı Android telefon olacağını gösteriyordu. Ancak Xiaomi Mi Pro Plus hakkında bazı sızıntılar yapılsa da hala ne zaman tanıtılacağı belli değil. Xiaomi'nin son paylaşımı ise bu bilinmezliği yok edebilir.

XİAOMİ ''XİAOMİ TH'' TEMALI ETKİNLİĞİNİ DUYURDU

Xiaomi yeni etkinliğinin tarihini duyurdu. Xiaomi yaptığı duyuruda bir görsel yer aldı. Bu görsele göre, Xiaomi 11 Ağustos'ta bir etkinlik düzenleyecek. Görselden ise tanıtımın Xiaomi Mi 10 Pro Plus'a ait olduğunu anlamak mümkün. Zira, söz konusu görselde bir telefon kutusu bulunuyor ve bu kutunun üzerinde ''Xiaomi 10 TH'' yazısı dikkatleri çekiyor. Bu da Xiaomi'nin Mi serisinin 10.yılına özel olan akıllı telefona yaptığı bir vurgu.

XİAOMİ Mİ 10 PRO PLUS ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi Mi 10 Pro Plus'ta Snapdragon 865 Plus işlemcisinin kullanılması muhtemel. Bunun yanı sıra telefonda 108 MP ana kameranın ve 50W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.500 mAh gücünde bir bataryanın bulunması bekleniyor. Bakalım 11 Ağustos'ta Xiaomi Mi 10 Pro Plus ile karşılaşacak mıyız? Karşılacaksak da nasıl bir Mi 10 Pro Plus bizleri bekliyor olacak?