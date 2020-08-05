HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Bir canavar doğuyor: Xiaomi Mi 10 Pro Plus tanıtım tarihi açıklandı!

Bir canavar doğuyor: Xiaomi Mi 10 Pro Plus tanıtım tarihi açıklandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.08.2020 15:15 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi 10 Pro Plus hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Xiaomi ise düzenleyeceği yeni bir etkinliğin tarihini paylaştı. Otoritelere göre Xiaomi'nin düzenleyeceği etkinlikte, Xiaomi Mi 10 Pro Plus ya da diğer adıyla Xiaomi Mi 10 Pro Commemorative Edition sahne alacak.

Bir canavar doğuyor: Xiaomi Mi 10 Pro Plus tanıtım tarihi açıklandı!

Xiaomi Mi 10 Pro Plus, son zamanlarda teknoloji dünyasını heyecanlandıran en önemli cihazlardan biri. Zira, daha önce Xiaomi Mi 10 Pro Plus'a ait olduğu söylenen Geekbench skorları, telefonun bu zamana kadar üretilmiş en performanslı Android telefon olacağını gösteriyordu. Ancak Xiaomi Mi Pro Plus hakkında bazı sızıntılar yapılsa da hala ne zaman tanıtılacağı belli değil. Xiaomi'nin son paylaşımı ise bu bilinmezliği yok edebilir.

XİAOMİ ''XİAOMİ TH'' TEMALI ETKİNLİĞİNİ DUYURDU

Xiaomi yeni etkinliğinin tarihini duyurdu. Xiaomi yaptığı duyuruda bir görsel yer aldı. Bu görsele göre, Xiaomi 11 Ağustos'ta bir etkinlik düzenleyecek. Görselden ise tanıtımın Xiaomi Mi 10 Pro Plus'a ait olduğunu anlamak mümkün. Zira, söz konusu görselde bir telefon kutusu bulunuyor ve bu kutunun üzerinde ''Xiaomi 10 TH'' yazısı dikkatleri çekiyor. Bu da Xiaomi'nin Mi serisinin 10.yılına özel olan akıllı telefona yaptığı bir vurgu.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus tanıtım tarihi

XİAOMİ Mİ 10 PRO PLUS ÖZELLİKLERİ NELER?

Xiaomi Mi 10 Pro Plus'ta Snapdragon 865 Plus işlemcisinin kullanılması muhtemel. Bunun yanı sıra telefonda 108 MP ana kameranın ve 50W hızlı şarj teknolojisine sahip 4.500 mAh gücünde bir bataryanın bulunması bekleniyor. Bakalım 11 Ağustos'ta Xiaomi Mi 10 Pro Plus ile karşılaşacak mıyız? Karşılacaksak da nasıl bir Mi 10 Pro Plus bizleri bekliyor olacak?

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Penti hacklendi! Peki kayıtlı kredi kartı bilgileri çalınır mı?Penti hacklendi! Peki kayıtlı kredi kartı bilgileri çalınır mı?
İşte en ucuz arabayı en uygun yolla almak için 5 harika fikir!İşte en ucuz arabayı en uygun yolla almak için 5 harika fikir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Koronavirüse karşı yarın en yoğun denetim yapılacak

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Murat Övüç'e Tuğba Ekinci'den destek geldi: Çok üzülüyor ve ağlıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Giyim devi iflas etti! Yüzlerce mağazası kapanıyor

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

Aselsan personelini taşıyan minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

iPhone 12'nin ilk özelliği sizi çok şaşırtacak!

iPhone 12'nin ilk özelliği sizi çok şaşırtacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AnTuTu açıkladı: İşte Temmuz ayının en iyi Android telefonları!

İşte birbirinden güçlü en iyi 10 telefon!

Penti hacklendi mi, açıklama geldi! Penti'de kayıtlı kredi kartı bilgileri çalınır mı? Penti iade ve değişimler ne olacak?

Penti hacklendi! Peki kayıtlı kredi kartı bilgileri çalınır mı?

Google tarih verdi: Google Play Müzik tamamen kapanıyor!

Google açıkladı: Bir uygulama daha yolun sonuna geldi!

100 dolarlık fiyatı ile dikkat çeken telefon: Nokia C3!

Nokia'dan sudan ucuza akıllı telefon!

Google bu hizmeti ücretsiz sunacak

Google bu hizmeti ücretsiz sunacak

Apple, Çinli uygulamalar için önemli bir karar aldı

Apple'dan radikal karar! Artık indirilemeyecekler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.