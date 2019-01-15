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"Bir çekirdek aileyi doyuran" palamudun tanesi 15 lira

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 12:43 | Son Güncelleme

Karadeniz'in İğneada sahili açıklarında Trakyalı balıkçılar tarafından avlanan palamut, tanesi 15 liradan satılıyor - Balıkçı Emekcan Taşdelen: - "Bir palamut çekirdek aileyi doyurur. Fiyatı 30 liraydı, 25'e düştü şimdi de 15 liradan satılıyor. İnsanımız bol bol balık yesin. Bizim vatandaşımızın yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'dan günübirlik gelen turistler de palamuda ilgi gösteriyor"

EDİRNE (AA) - Edirne'de İğneada sahili açıklarında Trakyalı balıkçılar tarafından avlanan palamut tanesi 15 liradan satılıyor.

Ağırlığı yaklaşık 1 kilogram olan ve tane hesabıyla satılan palamudun fiyatının 30 liradan 15 liraya düşmesi vatandaşı da memnun etti.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Emekcan Taşdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balık satışlarından memnun olduklarını söyledi.

Havaların soğumasıyla balık çeşitliliğinin de arttığını belirten Taşdelen, "Allah'a şükür her gün yeni bir sayfa açıyoruz balıkçılar olarak. Balık satışlarından ve vatandaşımızın ilgisinden memnunuz. Biz de onlara en iyi en güzel balığı vermeye çalışıyoruz. Her balıkta bolluk var ama bu günlerde palamut balığı ilgi odağı oldu. Palamudun tanesi 1 kilogram civarında. Bir palamut çekirdek aileyi doyurur. Fiyatı 30 liraydı, 25'e düştü şimdi de 15 liradan satılıyor. İnsanımız bol bol balık yesin. Bizim vatandaşımızın yanı sıra, Yunanistan ve Bulgaristan'dan günübirlik gelen turistler de palamuda ilgi gösteriyor." dedi.

- "Fiyatlar sezon başına göre düştü"

Balıkçı Feridun Bistren de Kırklareli İğneada'dan bol balık çıktığını ifade etti.

Palamut ve hamside bolluk yaşandığını anlatan Bistiren, "Palamudun tanesini, hamsinin kilosunu 15'er liradan veriyoruz. Bu bolluk vatandaşa yaradı. Çipura ve levrek fiyatı da düştü, onlar da 35 liradan 25 liraya düştü. Vatandaşımıza balık fiyatları konusunda yardımcı oluyoruz. Akşama doğru balık fiyatları daha da düşebiliyor. Akşam pazarı yapıyoruz, canı çeken herkes bol bol balık yesin. Palamut bolluğu var bugünlerde vatandaşımız doya doya yesin diye fiyatları da düşük. Fiyatlar sezon başına göre düştü. Eskiye nazaran ucuz, palamudun tanesi 25,30 lira arasında değişiyordu bugün 15 lira." diye konuştu.

Bistiren, ızgara, fırın ve tavada pişen palamudun lezzetli olacağını kaydetti.

Balıkçı Hamza Köksoy, balıkçıların İğneada sahili açıklarından bol palamut aldığını belirterek, "Palamuda vatandaşlarımız ilgi gösteriyor. Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen turistler de yüklü şekilde balık alıyorlardı ancak, onlara kendi gümrüklerinde kota koyduklarını duyduk. Bu nedenle bugün gelen günübirlik turist bir yada iki palamut alıp dönüyor." dedi.

Balık pazarından alışveriş yapan Nuri Toluk da haftada üç kez balık tükettiğini söyledi. Balık çeşitliliğinin vatandaşı mutlu ettiğini aktaran Toluk, "Balık fiyatları da güzel, rahatça sevdiğimiz balığı tüketiyoruz." şeklinde konuştu.

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Balıkçılar fiyatlar düştü iğneada Karadeniz palamut

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