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  4. Bir cep telefonu bütün çeteyi çökertti! 677 milyon 243 bin 657 liraya el konuldu

Bir cep telefonu bütün çeteyi çökertti! 677 milyon 243 bin 657 liraya el konuldu

02.08.2023 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın da aralarında bulunduğu 3 ilde, jandarmanın yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında ve üzerlerindeki aramada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen toplam 677 milyon 243 bin 657 TL ele geçirildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Operasyon yasa dışı bahis borçları nedeniyle intihar ettiği öne sürülen bir kişinin cep telefonunun incelemeye alınmasıyla başladı.

Bir cep telefonu bütün çeteyi çökertti! 677 milyon 243 bin 657 liraya el konuldu

Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Şüphelilerin bahisten elde ettikleri bütün gelirlere el konuldu.

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CEP TELEFONU ELE VERDİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığına yasa dışı bahis borçları nedeniyle intihar ettiği öne sürülen bir kişinin cep telefonunu incelemeye alındı. Jandarma ekiplerinin incelediği telefonda yasa dışı bahis örgütüne yönelik suç delileri ortaya çıktı. Nazilli Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde Aydın merkezli Eskişehir ve Denizli'de toplam 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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DUDAK UÇUKLATAN PARA

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait banka hesaplarında ve üzerlerindeki aramada, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen toplam 677 milyon 243 bin 657 TL ile dijital materyaller ve 126 bahis oyuncusuna ait bilgiler de ele geçirildi.

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Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları belirlenen suç örgütü yönetici ve üyelerinin planlı ve organize bir şekilde hareket etmek suretiyle yapılandıkları, kiralamış ve yönetmiş oldukları yurt dışı kaynaklı hazır bahis siteleri üzerinden bahis oynatmak suretiyle yüksek miktarlarda haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgüt yöneticisi olduğu belirlenen F. Y, H.T. ile örgüt üyesi E. E, M.P, H.Ö, İ.E.Ç. tutuklandı, B.B. adli kontrol şartıyla olmak üzere Y. E. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (DHA-AA)

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Aydın çete yasa dışı bahis cezası

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