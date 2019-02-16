HABER

Bir çift göz iki hayatı aydınlatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 11:11 | Son Güncelleme

Adıyaman'da yaşayan 45 yaşındaki Fatma Çalgam, doğuştan görme engelli eşini bir an olsun yalnız bırakmıyor - Fatma Çalgam: - "Görme engeline rağmen eşimi çok seviyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Kendisinin gözleri, elleri oldum. Beraber vakit geçiriyoruz ve hiçbir zaman yanından ayrılmıyorum" - Şevket Çalgam: - "Eşim benim görmeyen gözüm, ellerim, ayaklarım oldu"

KEMAL KARAGÖZ - Adıyaman'da yaşayan Fatma Çalgam, doğuştan görme engelli eşi Şevket Çalgam'ın dünyasını aydınlatıyor.

Yeşilyurt Mahallesi'nde kiraladıkları evde oturan 45 yaşındaki Fatma Çalgam, hayat arkadaşı 43 yaşındaki Şevket Çalgam ile yaşam mücadelesi veriyor. Yaklaşık 10 yıl önce engeline rağmen eşiyle görücü usulü evlenen Çalgam, bu süreçte eşinin en büyük destekçisi oldu. Görme engelli eşinin tüm ihtiyaçlarını gideren Çalgam, hayat arkadaşının adeta gören gözü oluyor. Mutlu bir yaşam süren çift, engellerin sevgiyle aşılabileceğine inanıyor.

- "Gözleri, elleri oldum"

Fatma Çalgam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engeline rağmen eşini isteyerek kabul ettiğini anlatarak eşinden razı olduğunu ifade etti. Mutlu bir evlilikleri olduğunu aktaran Çalgam, şöyle konuştu:

"Görme engeline rağmen eşimi çok seviyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Kendisinin gözleri, elleri oldum. Beraber vakit geçiriyoruz. Hiçbir zaman yanından ayrılmıyorum. Birlikte evde Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Kendisine her konuda yardımcı oluyorum. Bu durumdan da oldukça memnunum. Birbirimizi çok seviyoruz. Sevmesem evlenmezdim. Görme engeline takılmadım. Sonuçta Allah'ın takdiri. Yemeğini hazırlayıp gezdirmeye götürüyorum. Elbiselerini yıkayıp ütülüyorum."

Eşine her konuda yardım ettiğini dile getiren Çalgam, hayat arkadaşıyla bir ömrü paylaştıklarını söyledi. Çalgam, eşinin kendisine gayet saygılı olduğunu da anlatarak "Benim de eksik olduğum yönleri tamamlıyor. Sevgisini benden eksik etmiyor. Görme engelli eşimi görenlerden tepki gösteren de hoş karşılayan da var. Ben hiçbirine aldırış etmeden eşimle hayatımı sürdürüyorum." dedi.

- "Bir an olsun yanından ayırmıyor"

Şevket Çalgam ise 10 yıllık evliliğinde çok mutlu olduğunu dile getirdi. Allah'ın eşinden razı olmasını dileyen diyen Çalgam, "Eşim sağ olsun beni her yere götürüyor. Kendisinden çok memnunum. Eşim benim görmeyen gözüm, ellerim, ayaklarım oldu. Evde benim yemeği hazırlıyor. Elbiselerimi ütülüyor. Tıraş olmamda yardımcı oluyor. Beni bir an olsun yanından ayırmıyor. Her türlü ihtiyacımı karşılıyor." dedi.

Geçimlerini bakım maaşıyla sağladıklarına işaret eden Çalgam, "Allah, devletimizden razı olsun. Bakım maaşıyla geçimimi sağlıyorum. Çok mutluyum. Kirada oturuyorum. Çocuğumuz olmadı. Hayatımızı mutlu bir şekilde sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Henüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyorHenüz 15 aylıkken ellerini kaybetmişti! Şimdi makyaj bile yapıyor
 Ağzıyla güvercinlere çekirdek yediriyor Ağzıyla güvercinlere çekirdek yediriyor
Ada seferlerine fırtına engeliAda seferlerine fırtına engeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Fatma Çalgam görme engelli mutlu çift

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

Neslihan Atagül de bornozlu paylaşım akımına uydu!

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peri bacalarının yakınındaki otel inşaatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bugün yıkılacak

Nevşehir duyurdu! Bugün başlıyor

İstanbul Aksaray'da gece kulübünde silah sesleri!

İstanbul'da gece kulübünde silah sesleri!

Meteorolji son dakika hava durumu tahmini (İstanbullular dikkat! Kuvvetli rüzgar-fırtına uyarısı)

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Deniz ulaşımına fırtına engeli! BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Ankara'da iki aile arasında silahlı kavga: 1 yaralı, 12 gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.