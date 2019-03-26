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Bir çınar daha yıkıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 18:43 | Son Güncelleme

Bursa’da 60 yıldır kaybolmaya yüz tutmuş mesleği yapan 81 yaşındaki kündekârî ustası Cemal Tokgöz hayatını kaybetti.Küçük Sanayi Sitesi’ndeki atölyesinde yıllardır mesleğini icra eden, Bursa’da tarihi ve yeni yapılmış camilere kündekari eserler kazandıran Cemal Tokgöz’ün vefat haberi ailesini, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.Mesleğinin son duayenlerinden olan Cemal Tokgöz’ün cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Nilüfer Küçük Sanayi Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz günlerde atölyesinde ziyaret ettiği Cemal Tokgöz’den övgüyle söz etmişti.

Bir çınar daha yıkıldı

Bursa’da 60 yıldır kaybolmaya yüz tutmuş mesleği yapan 81 yaşındaki kündekârî ustası Cemal Tokgöz hayatını kaybetti.
Küçük Sanayi Sitesi’ndeki atölyesinde yıllardır mesleğini icra eden, Bursa’da tarihi ve yeni yapılmış camilere kündekari eserler kazandıran Cemal Tokgöz’ün vefat haberi ailesini, meslektaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu.
Mesleğinin son duayenlerinden olan Cemal Tokgöz’ün cenazesinin yarın öğle namazını müteakip Nilüfer Küçük Sanayi Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.
Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, geçtiğimiz günlerde atölyesinde ziyaret ettiği Cemal Tokgöz’den övgüyle söz etmişti. Ahşabın sanata dönüş hikâyesini Cemal Usta’dan dinleyen Alinur Aktaş, "Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları yaşatmak için özel bir çaba içinde olacağız. Cemal usta Bursa’mızın önemli değerlerinden. Cemal usta Bursa’da farklı camilere yaptığı eserlerle kaybolmaya yüz tutmuş bu sanatı 81 yaşına rağmen ayakta tutmaya çalışıyor. Böyle bir sanatkârı ve ahşap aşığını es geçmek olmazdı. Sanatın ilerlemesi kaçınılmaz bir gerçek. Teknolojinin ilerlemesiyle beraber belirli meslekler kaybolmaya yüz tutuyor. Kündekârî ahşabın özel şekil verilmiş hâli. Ustamız Bursa’da bu mesleği yaşatan son ustalarımızdan biri. Büyükşehir Belediyesi olarak kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlarımızın yaşatılması için özel gayret içindeyiz” demişti.
Bursa’nın son kündekârî ustalarından olan ve en son Nilüfer Küçük Sanayi Camii’nin devâsâ ahşap kapılarını tek tek işleyerek yapan Tokgöz, Başkan Aktaş’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

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